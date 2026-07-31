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Клінт Іствуд пояснив, чому не припиняє працювати у 96 років

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Клінт Іствуд прославився ролями у вестернах та режисерськими роботами
фото з відкритих джерел

Легендарний актор каже, що секрет його активності – у постійному бажанні вчитися новому

Голлівудський актор і режисер Клінт Іствуд, якому виповнилося 96 років, розповів, що мотивує його й надалі працювати в кіноіндустрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

За словами Іствуда, головною причиною, чому він не залишає професію навіть у поважному віці, є цікавість і прагнення щодня дізнаватися щось нове.

«Причина, чому я досі працюю на цьому етапі життя, полягає в тому, що мені подобається щодня дізнаватися щось нове», – сказав актор.

Іствуд зазначив, що за десятиліття кар'єри пережив як творчі успіхи, так і невдачі, однак завжди прагнув освоювати нові напрямки, а не залишатися в межах одного амплуа. Одним із таких кроків він назвав перехід від акторської роботи до режисури.

Нагадаємо, у червні син Клінта Іствуда, музикант Кайл Іствуд, повідомив, що легендарний актор і режисер завершив кар'єру після понад 70 років у кіно. За словами Кайла Іствуда, останніми роботами батька стали фільм «Присяжний №2» як режисера та «Чоловічі сльози» як актора.

Клінт Іствуд – один із найвідоміших акторів і режисерів Голлівуду, чия кар'єра в кіно триває понад сім десятиліть. Світову популярність йому принесли вестерни Серджо Леоне з так званої «Доларової трилогії» – «За жменю доларів», «На кілька доларів більше» та «Хороший, поганий, злий». Згодом Іствуд прославився роллю детектива Гаррі Каллагана у серії фільмів «Брудний Гаррі», а також як режисер стрічок «Непрощений», «Таємнича річка», «Крихітка на мільйон доларів» і «Гран Торіно». За свою кар'єру він отримав чотири премії «Оскар», зокрема дві – як найкращий режисер

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Теги: актор фільм голлівудський актор шоубіз

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