Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою

Українці помітили схожість між Інною Білоконь та її онукою

Українська акторка Інна Білоконь, яка відома за сценічним образом мами Вєрки Сердючки, поділилася рідкісними фото з родиною. Артистка показала кадри з фотосесії із чоловіком та дворічною онукою у блозі в Instagram, пише «Главком».

Інна Білоконь опублікувала фото з онукою та показала, як вони проводять літо разом. На одному з фото бабуся і дівчинка показалися в обіймах біля квітучого лавандового поля.

На ще одному кадрі вони позують під час відпочинку у басейні.

«Наше літо», – підписала свій допис Інна Білоконь. На окремому фото акторка посміхається в камеру біля свого чоловіка. Водночас її онука сидить на плечах у дідуся.

У коментарях під дописом Інни Білоконь підписники залишили компліменти. Дехто з них зауважив, що онука артистки дуже схожа на неї:

«Як же вона на вас схожа».

«Ви маєте дуже гарні очі, вони у вас просто неймовірні. Красива сім'я, всього вам найкращого!»

«Ляля, Ваша внучечка! Нехай зростає на радість вам!»

«Онука схожа на бабусю».

Нагадаємо, акторка Інна Білоконь, яка на сцені грає маму Вєрки Сердючки, показала рідкісну світлину своєї доньки. Мама привітала дівчину з днем народження. Артистка рідко публікує в соцмережі знімки своєї родини та нечасто розповідає публічно про чоловіка та доньку Яну.