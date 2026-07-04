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Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Інна Білоконь показала кадри з відпочинку з сімʼєю
фото: Іnstagram.com/belokoninnaviktorovna

Українці помітили схожість між Інною Білоконь та її онукою

Українська акторка Інна Білоконь, яка відома за сценічним образом мами Вєрки Сердючки, поділилася рідкісними фото з родиною. Артистка показала кадри з фотосесії із чоловіком та дворічною онукою у блозі в Instagram, пише «Главком».

Інна Білоконь опублікувала фото з онукою та показала, як вони проводять літо разом. На одному з фото бабуся і дівчинка показалися в обіймах біля квітучого лавандового поля. 

Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою фото 1
фото: Іnstagram.com/belokoninnaviktorovna

На ще одному кадрі вони позують під час відпочинку у басейні.

Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою фото 2
фото: Іnstagram.com/belokoninnaviktorovna

«Наше літо», – підписала свій допис Інна Білоконь. На окремому фото акторка посміхається в камеру біля свого чоловіка. Водночас її онука сидить на плечах у дідуся.

Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою фото 3
фото: Іnstagram.com/belokoninnaviktorovna

У коментарях під дописом Інни Білоконь підписники залишили компліменти. Дехто з них зауважив, що онука артистки дуже схожа на неї:

  • «Як же вона на вас схожа».
Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою фото 4
фото: Іnstagram.com/belokoninnaviktorovna
  • «Ви маєте дуже гарні очі, вони у вас просто неймовірні. Красива сім'я, всього вам найкращого!»
Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою фото 5
фото: Іnstagram.com/belokoninnaviktorovna
  • «Ляля, Ваша внучечка! Нехай зростає на радість вам!»
  • «Онука схожа на бабусю».

Нагадаємо, акторка Інна Білоконь, яка на сцені грає маму Вєрки Сердючки, показала рідкісну світлину своєї доньки. Мама привітала дівчину з днем народження. Артистка рідко публікує в соцмережі знімки своєї родини та нечасто розповідає публічно про чоловіка та доньку Яну.

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Теги: Інна Білокінь Верка Сердючка сім'я онуки шоубіз акторка

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