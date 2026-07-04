Мама Вєрки Сердючки поділилася рідкісними кадрами з чоловіком і онукою
Українці помітили схожість між Інною Білоконь та її онукою
Українська акторка Інна Білоконь, яка відома за сценічним образом мами Вєрки Сердючки, поділилася рідкісними фото з родиною. Артистка показала кадри з фотосесії із чоловіком та дворічною онукою у блозі в Instagram, пише «Главком».
Інна Білоконь опублікувала фото з онукою та показала, як вони проводять літо разом. На одному з фото бабуся і дівчинка показалися в обіймах біля квітучого лавандового поля.
На ще одному кадрі вони позують під час відпочинку у басейні.
«Наше літо», – підписала свій допис Інна Білоконь. На окремому фото акторка посміхається в камеру біля свого чоловіка. Водночас її онука сидить на плечах у дідуся.
У коментарях під дописом Інни Білоконь підписники залишили компліменти. Дехто з них зауважив, що онука артистки дуже схожа на неї:
- «Як же вона на вас схожа».
- «Ви маєте дуже гарні очі, вони у вас просто неймовірні. Красива сім'я, всього вам найкращого!»
- «Ляля, Ваша внучечка! Нехай зростає на радість вам!»
- «Онука схожа на бабусю».
Нагадаємо, акторка Інна Білоконь, яка на сцені грає маму Вєрки Сердючки, показала рідкісну світлину своєї доньки. Мама привітала дівчину з днем народження. Артистка рідко публікує в соцмережі знімки своєї родини та нечасто розповідає публічно про чоловіка та доньку Яну.
Коментарі — 0