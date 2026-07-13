Куди зникла театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв»? Легендарний актор розкрив деталі

Приватна театральна антрепризна компанія суперзірок театру Богдана Бенюка та Анатолія Хостікоєва була мегауспішною у 2000-х

Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв» припинила свою роботу попри шалений успіх. Народний артист України, актор театру й кіно Анатолій Хостікоєв в інтерв’ю «Главкому» назвав причину завершення проєкту, який гримів театральними прем'єрами на всю країну.

За словами Анатолія Хостікоєва, у нього та його колеги, народного артиста Богдана Бенюка, закінчилися ідеї для нових вистав, зокрема й бажання продовжувати далі.

«Єдина на той час україномовна антрепризна театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв» мала у своєму репертуарі шість повноцінних вистав, з двох’ярусними декораціями, власним світлом і звуковою апаратурою останнього зразка: «Моя професія, синьйор із вищого, світу», «Швейк», «Біла ворона», «Задунаєць за порогом», «Люкс для іноземців», «Про людей і мишей», – нагадав артист.

Анатолій Хостікоєв зазначив, що в якийсь момент прийшов час, коли нові ідеї вичерпалися. Актор зізнався, що сумує за цим періодом свого життя, але визнає: часи процвітання їхньої з Бенюком театральної компанії він вже ніколи не повернеться. «Але коли ми зустрічаємося з Богданом, є що згадати! Багато цікавого було! Він зараз займається своєю справою (після смерті Віталія Малахова керує столичним театром на Подолі – «Главком»). Не знаю, чи задоволені ним там актори, але у всілякому разі, нічого поганого про нього не говорять. Ну й добре! Коли зустрічаємося, інколи на концертах, співаємо пісні, які не виконували років 30, і при цьому ніколи не фальшивимо», – зазначив він.

Водночас працювати разом у театрі на Подолі Бенюк не кличе Хостікоєва. «Ні, не пропонував, і в нас не було такої думки. Знаю, що в нього були перемовини з Андрієм Жолдаком, про постановку в театрі на Подолі. Богдан продовжує плідно працювати і в нашому театрі (Національному театру Франка). У нього є ролі», – поділився Анатолій Хостікоєв.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» народний артист України, суперзірка кіно та театру Анатолій Хостікоєв, який свого часу починав творчу кар'єру саме у Театрі Заньковецької, жорстко розкритикував виставу «Червона рута» Львівського національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької, яка була висунута на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2025 році. Актор назвав постановку образливою зокрема для пам'яті легендарного режисера Сергія Данченка.