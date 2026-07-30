Джордж Клуні з родиною евакуювався зі свого будинку у Франції: подробиці

Актор Джордж Клуні та його дружина Амаль виїхали зі свого будинку через масштабні пожежі

Джордж Клуні: «Не маємо уявлення, чи вціліє наш прекрасний дім»

Популярний американський актор Джордж Клуні вимушено евакуювався зі свого будинку у Франції. Разом із зіркою виїхали його діти та дружина, правозахисниця Амаль Клуні. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Будинок Джорджа Клуні розташований на півдні Франції, у місті Бриньоль на Лазурному Березі, де вирують масштабні лісові пожежі, що охопили величезну територію. Покидаючи свій дім, Клуні пообіцяв допомогти своїй громаді відновитися після пожежі та висловив слова підтримки.

«Любий Дідьє, наразі ми не маємо уявлення, чи вціліє наш прекрасний дім у цей жахливий момент. Залишаючи Бриньоль, ми хочемо наголосити на двох речах: по-перше, ми сподіваємося, що ви та мешканці нашого міста в безпеці, а по-друге, що б не сталося з нашим селищем, ми з Амаль залишаємося частиною цієї громади й допоможемо повністю його відновити. Ми любимо Бриньоль і наших друзів, які тут живуть», – йдеться в листі.

У Бриньолі Амаль та Джордж Клуні оселилися разом зі своїми дітьми-близнюками, дев'ятирічними Александром та Еллою. Родина має нерухомість в Італії, Англії та США. Однак саме будинок на фермі у Франції став їхнім основним домом.

Зокрема, раніше актор висловлювався про виховання своїх дітей. Він обрав життя на фермі, аби дати своїм дітям життя без уваги преси та можливість зростати не лише у вирі сучасних технологій. «Значна частина мого дитинства минула на фермі, і малим я це ненавидів. Але зараз для дітей це зовсім інше – вони не сидять в iPad, вечеряють з дорослими та самі прибирають за собою посуд. У них тут значно краще життя. У Франції всім байдуже до слави, і я не хочу, щоб мої діти зростали під прицілом камер чи порівняно з іншими зірковими нащадками», – розповідав Клуні.

За даними видання Associated Press, нині у Франції лісові пожежі охопили територію, що в чотири рази більша за Париж.

Як розповідав «Главком», прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що лісові пожежі, які охопили країну цього літа, досягли безпрецедентного масштабу. За словами Лекорню, із регіонів Жиронда та Ланди поблизу Бордо, де цього тижня спалахнули масштабні лісові пожежі, уже евакуювали понад 141 тисяч людей.

Згодом стало відомо, що у Франції через масштабні лісові пожежі евакуювали вже 220 тис. людей. Найскладніша ситуація склалася на південному заході країни, де вогонь наблизився до міста Бордо.

До слова, з початку 2026 року площа лісових масивів, постраждалих від пожеж в Іспанії, зросла до 172 396 гектарів. Це майже в шість разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року, коли вогонь охопив близько 29,8 тисячі гектарів.