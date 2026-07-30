Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Джордж Клуні з родиною евакуювався зі свого будинку у Франції: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Актор Джордж Клуні та його дружина Амаль виїхали зі свого будинку через масштабні пожежі
фото: Reuters

Джордж Клуні: «Не маємо уявлення, чи вціліє наш прекрасний дім»

Популярний американський актор Джордж Клуні вимушено евакуювався зі свого будинку у Франції. Разом із зіркою виїхали його діти та дружина, правозахисниця Амаль Клуні. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Будинок Джорджа Клуні розташований на півдні Франції, у місті Бриньоль на Лазурному Березі, де вирують масштабні лісові пожежі, що охопили величезну територію. Покидаючи свій дім, Клуні пообіцяв допомогти своїй громаді відновитися після пожежі та висловив слова підтримки.

«Любий Дідьє, наразі ми не маємо уявлення, чи вціліє наш прекрасний дім у цей жахливий момент. Залишаючи Бриньоль, ми хочемо наголосити на двох речах: по-перше, ми сподіваємося, що ви та мешканці нашого міста в безпеці, а по-друге, що б не сталося з нашим селищем, ми з Амаль залишаємося частиною цієї громади й допоможемо повністю його відновити. Ми любимо Бриньоль і наших друзів, які тут живуть», – йдеться в листі.

У Бриньолі Амаль та Джордж Клуні оселилися разом зі своїми дітьми-близнюками, дев'ятирічними Александром та Еллою. Родина має нерухомість в Італії, Англії та США. Однак саме будинок на фермі у Франції став їхнім основним домом.

Зокрема, раніше актор висловлювався про виховання своїх дітей. Він обрав життя на фермі, аби дати своїм дітям життя без уваги преси та можливість зростати не лише у вирі сучасних технологій. «Значна частина мого дитинства минула на фермі, і малим я це ненавидів. Але зараз для дітей це зовсім інше – вони не сидять в iPad, вечеряють з дорослими та самі прибирають за собою посуд. У них тут значно краще життя. У Франції всім байдуже до слави, і я не хочу, щоб мої діти зростали під прицілом камер чи порівняно з іншими зірковими нащадками», – розповідав Клуні.

За даними видання Associated Press, нині у Франції лісові пожежі охопили територію, що в чотири рази більша за Париж.

Як розповідав «Главком», прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що лісові пожежі, які охопили країну цього літа, досягли безпрецедентного масштабу. За словами Лекорню, із регіонів Жиронда та Ланди поблизу Бордо, де цього тижня спалахнули масштабні лісові пожежі, уже евакуювали понад 141 тисяч людей.

Згодом стало відомо, що у Франції через масштабні лісові пожежі евакуювали вже 220 тис. людей. Найскладніша ситуація склалася на південному заході країни, де вогонь наблизився до міста Бордо.  

До слова, з початку 2026 року площа лісових масивів, постраждалих від пожеж в Іспанії, зросла до 172 396 гектарів. Це майже в шість разів перевищує показники аналогічного періоду минулого року, коли вогонь охопив близько 29,8 тисячі гектарів.

Читайте також:

Теги: пожежа Франція голлівудський актор сім'я будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч проти 22 липня у Краснодарі зазнав атаки безпілотників логістичний центр Wildberries
Після удару по Wildberries росіянам у Краснодарі радять «не дихати»
22 липня, 18:40
Норвегія стала одним з тріумфаторів турніру попри поразку Англії в 1/4 фіналу
Став відомий повний рейтинг Чемпіонату світу 2026
21 липня, 01:25
Саме в Котовську розташований Тамбовський пороховий завод – один з ключових об'єктів ВПК Росії, який уже неодноразово атакували дрони
Росіяни збивали дрони над Тамбовом – влучили по складу Wildberries
18 липня, 03:45
Анастасія Федорова не збирається висвітлювати політичні теми та новини у своєму блозі
Дружина Федорова звернулася до українців після відставки чоловіка
16 липня, 15:38
На Донеччині російські війська атакували FPV-дроном автомобіль офіцерів-рятувальників
Росіяни FPV-дроном спалили авто рятувальників у Краматорську
14 липня, 22:53
Президент наголосив, що відбудеться закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації
Системи ППО, винищувачі Rafale. Зеленський розкрив результати переговорів із Макроном
14 липня, 17:33
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
10 липня, 05:50
Під тоннами бетону надзвичайники виявили рештки людських тіл
Рятувальники завершили розбір завалів у столичній багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла
4 липня, 20:59
Ле Пен заявила про президентські амбіції попри вирок суду
«Подруга Путіна» Ле Пен знову націлилася на посаду президентки Франції
2 липня, 19:21

Шоу-біз

Джордж Клуні з родиною евакуювався зі свого будинку у Франції: подробиці
Джордж Клуні з родиною евакуювався зі свого будинку у Франції: подробиці
У новому фільмі про Людину-павука зазвучала пісня росіянки Монеточки: як реагують українці
У новому фільмі про Людину-павука зазвучала пісня росіянки Монеточки: як реагують українці
Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото)
Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото)
Джастін Трюдо та Кеті Перрі відсвяткували першу річницю стосунків: ексклюзивні кадри
Джастін Трюдо та Кеті Перрі відсвяткували першу річницю стосунків: ексклюзивні кадри
«Навчив говорити українською Сідні Свіні». Олександр Рудинський розповів про зйомки у фільмі від Netflix
«Навчив говорити українською Сідні Свіні». Олександр Рудинський розповів про зйомки у фільмі від Netflix
«Перейшов межу». Ольга Сумська висловилася про публічний конфлікт із Горбуновим
«Перейшов межу». Ольга Сумська висловилася про публічний конфлікт із Горбуновим

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua