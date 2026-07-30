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Зірка фільму «Ілюзія обману» відвідав Україну (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джессі Айзенберг приїхав до України як волонтер
фото: кадр з фільму «Ілюзія обману»

Джессі Айзенберг долучився до волонтерської ініціативи 

Американський актор Джессі Айзенберг, відомий за головною роллю у фільмах «Ілюзія обману», відвідав Україну. Американець показався на Львівщині. Про це пише «Главком» із посиланням на допис організації The Campfire Project.

Джессі Айзенберг разом з іншими волонтерами відвідав село Нагачів на Львівщині, де вони проведуть тиждень у «Терапевтичному мистецькому таборі». Під час цього ретриту 70 дітей та підлітків проходитимуть терапевтичну програму у вигляді арттерапії, танців, індивідуальних консультацій та інших заходів.

Джессі Айзенберг, відомий за головною роллю у фільмах «Ілюзія обману», відвідав Україну
Джессі Айзенберг, відомий за головною роллю у фільмах «Ілюзія обману», відвідав Україну
фото: скриншот Іnstagram/the.campfire.project

Місія також передбачає семінар. «Мета навчання – посилити місцевий потенціал і надати учасникам знання про травмоорієнтовані мистецькі методики, які вони зможуть застосовувати у своїх громадах ще довго після завершення місії команди», – йдеться у дописі.

Зазначається, що ця місія була організована завдяки благодійній ініціативі The Campfire Project. Її заснували американська акторка Джессіка Гехт і продюсерка Джені Герстен.

Джессі Айзенберг (на фото у центрі) з кастом фільму «Ілюзія обману»
Джессі Айзенберг (на фото у центрі) з кастом фільму «Ілюзія обману»
фото: постер з фільму «Ілюзія обману»

Джессі Айзенберг – американський актор, режисер і сценарист. Найбільш відомий за роллю у фільмі «Соціальна мережа», де він зіграв Марка Цукерберга. А також у стрічці «Ілюзія обману», де він запам'ятався головною роллю фокусника Деніела Атласа.

Нагадаємо, акторка українського походження Оксана Лада, відома за роллю у популярному серіалі «Клан Сопрано», привітала Перший окремий медичний батальйон ЗСУ з Днем медичного працівника. Оксана Лада висловилася про мужність бойових медиків, які щодня рятують життя. Зірка подякувала батальйону за їхню працю та людяність.

До слова, американський актор Шон Пенн, який нещодавно отримав Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану, прибув до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026, адже під час вручення йому статуетки «Оскара», він перебував на шляху до України.

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Теги: актор волонтер голлівудський актор Львівщина

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