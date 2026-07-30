Зірка фільму «Ілюзія обману» відвідав Україну (фото)

Джессі Айзенберг долучився до волонтерської ініціативи

Американський актор Джессі Айзенберг, відомий за головною роллю у фільмах «Ілюзія обману», відвідав Україну. Американець показався на Львівщині. Про це пише «Главком» із посиланням на допис організації The Campfire Project.

Джессі Айзенберг разом з іншими волонтерами відвідав село Нагачів на Львівщині, де вони проведуть тиждень у «Терапевтичному мистецькому таборі». Під час цього ретриту 70 дітей та підлітків проходитимуть терапевтичну програму у вигляді арттерапії, танців, індивідуальних консультацій та інших заходів.

Джессі Айзенберг, відомий за головною роллю у фільмах «Ілюзія обману», відвідав Україну фото: скриншот Іnstagram/the.campfire.project

Місія також передбачає семінар. «Мета навчання – посилити місцевий потенціал і надати учасникам знання про травмоорієнтовані мистецькі методики, які вони зможуть застосовувати у своїх громадах ще довго після завершення місії команди», – йдеться у дописі.

Зазначається, що ця місія була організована завдяки благодійній ініціативі The Campfire Project. Її заснували американська акторка Джессіка Гехт і продюсерка Джені Герстен.

Джессі Айзенберг (на фото у центрі) з кастом фільму «Ілюзія обману» фото: постер з фільму «Ілюзія обману»

Джессі Айзенберг – американський актор, режисер і сценарист. Найбільш відомий за роллю у фільмі «Соціальна мережа», де він зіграв Марка Цукерберга. А також у стрічці «Ілюзія обману», де він запам'ятався головною роллю фокусника Деніела Атласа.

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