Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарний Майк Тайсон назвав свого улюбленого боксера

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарний Майк Тайсон назвав свого улюбленого боксера
У активі Дюрана 103 перемоги, з яких 70 було здобуто нокаутом
фото: wbaboxing.com

Тайсон розповів про боксера, на якого він хотів бути схожим

59-річний член Міжнародної зали боксерської слави та колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що його улюбленим боксером є ексчемпіон світу у чотирьох вагових категоріях панамець Роберто Дюран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Boxing News.

«Роберто Дюран. Причина в тому, що він, як і я, виріс у нетрях. Я не був такий гарний, як Алі. Тому я хотів бути схожим на (Дюрана), бо він був схожий на мене», – заявив Тайсон.

У активі Роберто 103 перемоги, з яких 70 було здобуто нокаутом, та 16 поразок. Дюран виступав на професійному ринзі з 1968 по 2001 рік.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що не збирається йти у президенти України

Знаменитий боксер відреагував на опитування соціологічної групи «Рейтинг», за яким він увійшов до пʼятірки найрейтинговіших кандидатів на посаду президента України.

Зокрема, 6% українців готові проголосувати за Усика, якщо той буде балотуватися в президенти України.

«Якби у мене була така думка, то, думаю, за мене б більше проголосували. Але я не буду балотуватися в президенти України. Наразі я перший віцепрезидент «Полісся», – сказав Усик.

Теги: Майк Тайсон бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«З Днем Хрещення Русі Православні! Мир Усім», – написав Ломаченко в Instagram
Ломаченко привітав прихильників Московської церкви з Днем хрещення Київської Русі
Вчора, 09:43
Усик з Трампом в Овальному кабінеті
Трамп змінив ставлення до України після спілкування з Усиком – ЗМІ
28 липня, 15:02
Владислав Сіренко: Нокаут прийшов сам
Сіренко прокоментував ефектну перемогу над Валліном
27 липня, 17:20
Тайсон Ф'юрі достроково переміг Маріуша Ваха
Тайсон Ф'юрі впевнено переміг поляка Ваха в Таїланді
24 липня, 19:59
Усик не виключає, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену Zuffa Boxing
Усик повідомив, коли проведе прощальний бій
21 липня, 16:52
Тарас Шелестюк у 40 років отримав титульний бій
Український боксер Шелестюк анонсував проведення титульного бою
21 липня, 11:24
Олександр Усик переміг в останньому бою Ріко Верховена
Усик назвав двох можливих суперників на свій останній бій
18 липня, 14:30
Денис Берінчик вийде в ринг проти британця Сема Ноукса
Берінчик отримав суперника і виступатиме в андеркарді великого бою в Лондоні
14 липня, 14:21
Олександр Хижняк перед дебютним боєм у професійному боксі
Стало відомо, коли Хижняк проведе другий бій у професійному боксі
11 липня, 18:12

Новини

УЄФА оголосила бойкот турнірам ФІФА через плани Інфантіно продати частку Чемпіонату світу
УЄФА оголосила бойкот турнірам ФІФА через плани Інфантіно продати частку Чемпіонату світу
Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії
Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії
Легендарний Майк Тайсон назвав свого улюбленого боксера
Легендарний Майк Тайсон назвав свого улюбленого боксера
«Шахтар» знову відпустив власного вихованця в середняк Прем'єр-ліги
«Шахтар» знову відпустив власного вихованця в середняк Прем'єр-ліги
Тренер збірної України з баскетболу очолив «Бенфіку»
Тренер збірної України з баскетболу очолив «Бенфіку»
Одноклубник Луніна надовго потрапив у лазарет «Реала»
Одноклубник Луніна надовго потрапив у лазарет «Реала»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua