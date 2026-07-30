Легендарний Майк Тайсон назвав свого улюбленого боксера

У активі Дюрана 103 перемоги, з яких 70 було здобуто нокаутом

Тайсон розповів про боксера, на якого він хотів бути схожим

59-річний член Міжнародної зали боксерської слави та колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі американець Майк Тайсон заявив, що його улюбленим боксером є ексчемпіон світу у чотирьох вагових категоріях панамець Роберто Дюран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Boxing News.

«Роберто Дюран. Причина в тому, що він, як і я, виріс у нетрях. Я не був такий гарний, як Алі. Тому я хотів бути схожим на (Дюрана), бо він був схожий на мене», – заявив Тайсон.

У активі Роберто 103 перемоги, з яких 70 було здобуто нокаутом, та 16 поразок. Дюран виступав на професійному ринзі з 1968 по 2001 рік.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик заявив, що не збирається йти у президенти України.

Знаменитий боксер відреагував на опитування соціологічної групи «Рейтинг», за яким він увійшов до пʼятірки найрейтинговіших кандидатів на посаду президента України.

Зокрема, 6% українців готові проголосувати за Усика, якщо той буде балотуватися в президенти України.

«Якби у мене була така думка, то, думаю, за мене б більше проголосували. Але я не буду балотуватися в президенти України. Наразі я перший віцепрезидент «Полісся», – сказав Усик.