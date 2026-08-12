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Дружина українського ведучого заявила про домашнє насилля (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ярослава Гармаш мешкає з дітьми окремо від колишнього чоловіка
фото: Тhreads.com/@gooood_mime/detector.media

Ярослава Гармаш розповіла, що готується до суду з ексчоловіком

Дружина українського ведучого В'ячеслава Гармаша, режисерка та акторка Ярослава Гармаш повідомила про насильство з боку чоловіка. Жінка поділилася кадрами побиття та новиною про розлучення з ведучим у соцмережі Threads, пише «Главком».

Ярослава Гармаш нині мешкає з дітьми у Нідерландах та готується до суду з колишнім чоловіком В'ячеславом Гармашем. За словами жінки, вона довго мовчала про те, що відбулося в її родині, але наважилася поділитися своєю історією.

Дружина українського ведучого заявила про домашнє насилля (фото) фото 1
фото: скриншот Threads

«Я довго мовчала про те, що відбувалося в моїй сім’ї. Тепер я розумію: іноді мовчання – це не спосіб захистити сім’ю. Це спосіб втратити себе. Я готуюся до суду з колишнім чоловіком. Він відома людина в Україні, і саме тому мені особливо довго було страшно говорити вголос про те, що відбувалося за зачиненими дверима», – зазначила акторка.

Дружина українського ведучого заявила про домашнє насилля (фото) фото 2
фото: скриншот Threads

Гармаш опублікувала фото рук та ніг із синцями від побиття. «На цій фотографії – не якась історія з інтернету. Це я. Життя, про яке мовчала. І жінка, якою я поступово перестала себе впізнавати. Я пишу це не заради жалю. Не прошу порад», – зауважила вона.

За словами акторки, вона хоче розповісти правду, бо наразі вона вільна. Вона залишилася у Нідерландах з дітьми, а Вʼячеслав Гармаш будує своє життя в іншому місці. «Я хочу, щоб усе приховане стало явним і усі маски були зняті. Тому вперше буду розповідати свою історію тут, бо нарешті я вільна! А він, втративши увесь контроль, залишив мене і дітей у Нідерландах і будує нове життя дуже далеко», – написала жінка.

Як зазначено на сторінці Ярослави Гармаш, вона є акторкою пантоміми, креативною директоркою, авторкою перформансів та режисеркою. Водночас Вʼячеслав Гармаш є телеведучим, найбільш відомий за роботою в проєкті каналу СТБ «У пошуках істини». Проєкт проіснував з 2007 по 2011 рік.

Вʼячеслав Гармаш був ведучим шоу «У пошуках істини»
Вʼячеслав Гармаш був ведучим шоу «У пошуках істини»
фото: detector.media

Як йдеться в інтерв'ю Гармаша виданню «Детектор медіа» за 2011 рік, ведучий також займався викладанням у сфері телебачення в Інституті екранних мистецтв при Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Вʼячеслав Гармаш був ведучим шоу «У пошуках істини»
Вʼячеслав Гармаш був ведучим шоу «У пошуках істини»
фото: скриншот СТБ /YouTube

Нагадаємо, український актор Театру на Подолі Костянтин Темляк потрапив у скандал. Колишня дівчина актора звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Фотографка Анастасія Соловйова у своєму Instagram заявила, що протягом чотирьох років актор застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. За її словами, він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством.

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Теги: домашнє насильство телеведучий акторка шлюб шоубіз

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