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Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва потрапив до лікарні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В’ячеслав Хостікоєв потрапив до лікарні
фото: Іnstagram/khostikoiev

Рідні актора повідомили про його стан

Син українських акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва опинився у лікарні. За інформацією «Главкома», актор В’ячеслав Хостікоєв був госпіталізований через апендицит.

У коментарі «Главкому» рідні В’ячеслава Хостікоєва підтвердили факт шпиталізації актора. Проте наразі артист відновлюється після лікування та повернувся додому.

В’ячеслав Хостікоєв народився 26 червня 1996 року в Києві. Актор закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого. Хостікоєв грає в кіно, а також є актором дубляжу та озвучування. Його батьки – відомі українські артисти: батько, актор Анатолій Хостікоєв, та мати – акторка Наталія Сумська.

В’ячеслав Хостікоєв показав архівні фото з мамою
В’ячеслав Хостікоєв показав архівні фото з мамою
фото: Сніданок з 1+1/YouTube

Нагадаємо, син Наталії Сумської, актор В’ячеслав Хостікоєв показав рідкісні фото з нею з нагоди її 70-річчя. Він поділився цікавими історіями з життя родини та розкрив сімейну традицію. Як розповідав В’ячеслав Хостікоєв, він уперше опинився на сцені театру ще до свого народження. Адже його мама, Наталія Сумська, продовжувала грати, коли була вагітною.

В'ячеслав Хостікоєв із зірковим татом
В'ячеслав Хостікоєв із зірковим татом
фото: В'ячеслав Хостікоєв/Facebook

Також повідомлялося, що молодший син зіркового подружжя акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва В’ячеслав публікував спільні фото з батьком. На першому знімку він сидить на колінах у батька. На цій світлині він дуже схожий на свого тата.

Теги: лікарня актор хвороба шоубіз

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