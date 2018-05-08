Kozak System выпустил новый клип об АТО

Автором песни, на которую снят клип, выступил воин АТО

Сегодня, 8 мая, популярная украинская группа Kozak System выложила свое новое музыкальное видео на песню «Подай оружие». Эта композиция была создана специально для украинских военных. Автором слов и музыки стал командир взвода десятой отдельной горно-штурмовой бригады Глеб Бабич с позывным «Лентяй». Мечта написать песню о



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Kozak System

Автором песни, на которую снят клип, выступил воин АТО

Сегодня, 8 мая, популярная украинская группа Kozak System выложила свое новое музыкальное видео на песню «Подай оружие». Эта композиция была создана специально для украинских военных. Автором слов и музыки стал командир взвода десятой отдельной горно-штурмовой бригады Глеб Бабич с позывным «Лентяй».

Мечта написать песню о тех и для тех, кто воюет в горных бригадах, возникла у командира взвода давно.

«Текст и мелодия были со мной рядом постоянно, но она должна была «созреть». Это созревание произошло буквально за один день, я записал демо песни и вдруг выяснилось, что один из моих собратьев учился в одном классе с Сашей Положинским, лидером группы «Тартак». Мы обратиться к нему, а Саша сразу же ответил «Эту песню должны записать именно Kozak System, она совершенно в их стиле!». Однажды я передал демо песни Kozak System, они сразу же со мной связались, а на утро следующего дня я уже был в Киеве на студии. За один день мы закончили запись песни. Я ожидал хорошего результата, но то, что получилось превзошло мои самые смелые ожидания», – рассказывает Бабич.

В одном из куплетов военного гимна звучит так: «А нас не сломать и даже не убить, потому что возродятся из пепла цветы. Увидишь, удержав небо в сердце домой придут Едельвесы».

«Эдельвейс», о которых идет речь в песне, и является той самой десятой горно-штурмовой бригадой, в которой служит уже несколько лет Бабич. В символике почти всех европейских горных подразделений присутствует эдельвейс – это высокогорный непокорный цветок, который растет на камнях в горах.

Для съемок видео (режиссером также выступил Глеб Бабич, режиссером монтажа – Константин Михайлов) Kozak System приехали в зону АТО, на позиции «Эдельвейсов», на несколько дней: познакомились с героями новой песни вживую, отсняли синхроны и конечно же, сыграли акустический концерт в воинской части.

«Это – наша война и мы вместе с военными также воюем, просто на своем, культурном, фронте», – комментирует новосозданный трек фронтмен Kozak System Иван Лене.

Джерело: 24 канал