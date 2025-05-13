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«Квартал 95» відреагував на скандал через пісню українського гурту

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Гурт Zwyntar зазначив, що досі не отримав жодних пояснень чи вибачень від «Кварталу 95»
фото: скріншот з відео

Гурт Zwyntar звинуватив «Квартал 95» у незаконному використанні своєї пісні та повідомив про реакцію від студії

Український музичний гурт Zwyntar розповів про реакцію на скандал, пов'язаний із незаконним використанням їхньої пісні у відео «Кварталу 95» на YouTube. Музиканти розповіли про реакцію «Кварталу 95» на звинувачення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис гурту.

У своєму повідомленні гурт зазначив, що досі не отримав жодних пояснень чи вибачень від «Кварталу 95» щодо інциденту. Водночас музиканти підтвердили, що їхню композицію було видалено з відео гумористичного колективу на платформі YouTube.

«Наразі ані пояснень, ані вибачень від Кварталу ми не отримали. Але принаймні вони видалили нашу музику із свого відео на Ютубі», – йдеться у заяві гурту Zwyntar.

«Квартал 95» відреагував на скандал через пісню українського гурту фото 1
скріншот

Окремо гурт звернувся до тих, хто вважає, що вони «піаряться на хайпі» навколо «Кварталу 95».

«Запевняємо вас, що останнє, чого би нам хотілося – це отримати собі аудиторію, яка дивиться подібні гумористичні шоу. На щастя, у нас є свої чудові слухачі, яких ми любимо і яким дуже вдячні», – наголосили Zwyntar.

Як відомо, студія «Квартал 95» неправомірно використала музику із пісні «Мексиканець» гурту Zwyntar, переспівавши та утворивши «похідний твір», під час одного зі своїх виступів. Про це повідомляє гурт Zwyntar у своїх соцмережах.

У публікації йдеться, що 10 травня 2025 року «Квартал 95» у своєму концерті використав музику із пісні «Мексиканець», створивши фактично «похідний твір». Монетизоване відео цього виступу з музикою гурту є на ютуб-каналі студії.

«Перед цим 11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка «Кварталу» та «Ліги сміху», якій ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики (див. скрін). Не отримавши дозволу на використання нашої пісні, Студія «95-й квартал», посилаючись на ст. 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права», використала музику з нашої пісні «Мексиканець», назвавши свій «твір» пародією. На нашу думку і думку юристів, з якими ми консультувалися, створений студією 95-й квартал «витвір мистецтва» не підпадає під визначення терміну «пародія» у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру по відношенню до подій у створеній нами пісні «Мексиканець», – зазначає гурт.

Гурт зазначає, що Студія «Квартал 95» використала під час комерційного концерту їхній твір попри пряму заборону, прикриваючись висловлюваннями, що нібито було утворено пародію на «Мексиканця».

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Теги: скандал Квартал 95

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