Скандал в Угорщині. Зять Орбана засвітив казкові статки родини

Зять прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Іштван Тіборц, був помічений в іспанській Марбельї за кермом суперкара Ferrari SF90 Spider

Статки родини Орбана стрімко зростають, а зять прем'єра Угорщини Тіборц піднімається все вище у списку найбагатших угорців за версією Forbes

Зять прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Іштван Тіборц, знову опинився в центрі уваги через його елітний стиль життя. Небувале збагачення родини Віктора Орбана викликало чимало питань щодо прозорості фінансової діяльності родини прем'єра та використання коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Direct 36.

У розслідуванні щодо бізнесу родини прем’єр-міністра Віктора Орбана проаналізували збагачення Іштвана Тіборча, а також державну підтримку прем'єра, яку він отримав для своєї імперії розкішної нерухомості, фінансових і логістичних фірм, якою зараз частково керує старша дитина прем’єр-міністра, Рахель Орбан.

Суперкар Ferrari SF90 Spider

Іштван Тіборц, був помічений в іспанській Марбельї за кермом суперкара фото: direkt36

Зять прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Іштван Тіборц, був помічений в іспанській Марбельї за кермом суперкара Ferrari SF90 Spider вартістю близько 600 тисяч євро.

Незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі поділився фотографіями. На запитання журналістів щодо автомобіля Тіборч написав: «Автомобіля Ferrari SF Spider, зображеного на фото, не існує, і Іштван Тіборц ніколи ним не володів, він орендував його».

Також за словами Хадхазі, Тіборц і його дружина Рахель Орбан проживали в Іспанії та, ймовірно, володіють там незадекларованою нерухомістю.

Капітал родини Орбана

готель Gellért фото з відкритих джерел

Як зазначає видання Direct 36, статки родини Орбана стрімко зростають, а Тіборц піднімається все вище у списку найбагатших угорців за версією Forbes. Родина активно скуповує люксову нерухомість у Будапешті, серед якої – знаменитий готель Gellért, пов'язаний з історичними турецькими банями.

Мафіозні вечірки та «міні-Версаль»

Тіборц також керує приватним клубом у Будайських пагорбах у Будапешті, де журналісти провели приховане розслідування. На відеозаписі з клубу, який потрапив до розслідувачів, консьєрж згадує нелегальні азартні ігри та вечірки у мафіозному стилі.

Ще один об'єкт розкоші – садиба Хатванпушта, яку називають «міні-Версалем». Це колишній маєток династії Габсбургів, зараз зареєстрований на батька Орбана. Він слугує сімейною дачею, де, за інформацією ЗМІ, прем'єр проводить закриті ділові зустрічі. Ділянки навколо маєтку належать Орбану та його найближчому оточенню.

Приватний зоопарк

Опозиційний політик Петер Мадяр стверджує, що у родини прем'єра є приватний зоопарк, де, зокрема, утримуються зебри, яких «бояться онуки Орбана». Тварини офіційно належать Лорінцу Месарошу – бізнесмену та, за оцінкою Forbes, найбагатшій людині Угорщини. Його називають «гаманцем Орбана».

Відпочинок на Мальдівах за сотні тисяч євро

Дочка угорського прем'єр-міністра Шара Орбан з родиною нещодавно повернулася з відпустки – на приватному літаку з елітного острова на півночі Мальдів, який займає курорт Velaa Private Island, що належить чеському олігарху Їржі Шмейцу. За оцінками журналістів, подорож могла обійтися у сотні тисяч євро.

Нагадаємо, Лідер опозиційної угорської партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив результати альтернативного опитування угорців щодо вступу України в Євросоюз.

Також, Угорщина шукає союзників, щоб переконати консерваторів у США почати процес демонтажу об’єднаної Європи.