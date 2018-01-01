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    «Квартал 95» выпустит анимационный сериал для детей

    Мультики расскажут подрастающим зрителям суть вещей, значение слов и природу явлений.
    В следующем месяце студия «Квартал 95» запускает анимационный развлекательно-образовательный мультипликационный сериал для детей от трех лет «ПочеМуха». Хронометраж одной серии составит три-четыре минуты. Мультфильм будет представлен на трех языках: украинском, русском и английском. Это будет первый проект
    • Сьогодні, 18:03
    • Розсилка
    ПочеМуха
    ПочеМуха

    Мультики расскажут подрастающим зрителям суть вещей, значение слов и природу явлений.

    В следующем месяце студия «Квартал 95» запускает анимационный развлекательно-образовательный мультипликационный сериал для детей от трех лет «ПочеМуха».

    Хронометраж одной серии составит три-четыре минуты. Мультфильм будет представлен на трех языках: украинском, русском и английском.

    Это будет первый проект специализированного YouTube-канала, который будет ориентирован сугубо на самых маленьких зрителей. Производством контента для него будет заниматься анимационное подразделение компании – 95 Animation Studio.

    Обучающие, добрые и веселые мультики про любознательную ПочеМуху расскажут деткам о том, как устроен мир. Герои мультфильма – маленькая мушка ПочеМуха и ее мама. Они постоянно попадают в интересные истории, и у ПочеМухи возникает множество вопросов, а мама терпеливо объясняет своему ребенку и маленьким зрителям суть вещей, значение слов, природу явлений.

    Режиссер проекта – Яна Антонец, которая уже работает над другим анимационным сериалом «Квартала 95» – «Жужа», а сценарист – Вениамин Вегерчук, автор идеи и сценариев «ПочеМухи».

    «Мы очень рады, что наша анимационная студия продолжает развивать детское направление. Изначально она создавалась именно с этой целью. Наши предыдущие проекты – «Сказочная Русь», «Мульти Барбара», «Сватики» – были в первую очередь ориентированы на взрослую аудиторию, хотя их любят и смотрят зрители от мала до велика. Но создавать мультфильмы именно для детей, это совершенно другая история – добрая, теплая, позитивная. И сейчас наша студия работает уже над несколькими такими проектами – как полнометражными, так и сериалами», – говорит Владимир Зеленский, художественный руководитель студии «Квартал 95».

    Джерело: Сегодня

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