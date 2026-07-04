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Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Мадонна на обкладинці альбому Confessions II
фото: Warner records

Критики: Confessions II – найкраща робота Мадонни за останні двадцять років

Реліз став продовженням культового Confessions on a Dance Floor 2005 року – над ним виконавиця знову працювала з продюсером Стюартом Прайсом, уже в межах нового контракту з Warner Records. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.

Повернення до танцмайданчика через сім років

Це перша повноформатна робота Мадонни від часів Madame X 2019 року. Про підготовку нового матеріалу співачка вперше заявила у вересні 2024-го, а за рік підтвердила повернення до лейблу Warner Records, з яким співпрацювала перші 25 років кар'єри. Над платівкою вона знову працювала зі Стюартом Прайсом – продюсером оригінального Confessions on a Dance Floor, з яким після завершення туру на підтримку того альбому майже 15 років не спілкувалася.

Реліз складається з 16 треків і побудований як безперервний діджей-сет – так само, як і альбом-попередник. Серед гостей платівки – Сабріна Карпентер (пісня Bring Your Love), колумбійський репер Feid, діджей Мартін Гаррікс, бельгійський виконавець Стромае та донька співачки Лурдес Леон. 5 червня в Нью-Йорку на кінофестивалі Трайбека відбулася прем'єра 14-хвилинного фільму-візуалізатора Confessions II – The Film, у якому знялися Кейт Мосс, Бенедикт Камбербетч і Джулія Гарнер.

Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II фото 1
фото: Warner records

Про що альбом

Попри танцювальний формат, значна частина текстів альбому автобіографічна. Пісня Fragile присвячена пам'яті брата співачки Крістофера Чикконе, який помер у 2024 році. У треку The Test Мадонна разом із донькою Лурдес обговорює складнощі дорослішання в центрі уваги, а в Betrayal – напружені стосунки з мачухою. У пісні Danceteria вона згадує нью-йоркський клуб початку 1980-х, де починала кар'єру, та діджея Марка Камінса, який продюсував її перший сингл Everybody.

Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II фото 2
фото: Warner records

Що кажуть критики

Огляди на Confessions II переважно захопливі. Видання The Guardian та NME оцінили альбом на 4 з 5 балів, а оглядач Guardian Алексіс Петрідіс зазначив, що, хоча платівка поступається оригінальному Confessions on a Dance Floor, вона беззаперечно є найкращою роботою Мадонни з часів того альбому. Variety назвало реліз найкращим альбомом співачки за два десятиліття, а BBC відзначило, що перші пів години звучання «бездоганні», хоча в середині альбому відчувається затягнутість. Не обійшлося й без критики: видання Consequence зауважило, що танцювальні гімни платівки більше говорять про трансцендентність, ніж справді її передають.

«Ця платівка поступається Confessions on a Dance Floor, але безумовно є найкращою роботою Мадонни з часів того альбому», – написав у своєму огляді критик Guardian Алексіс Петрідіс.

Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II фото 3
фото: Warner records

Цікаві факти

  • Обкладинку зняв фотограф Рафаель Паварортті, дизайн створила нью-йоркська студія Special Offer, Inc.
  • Анонсу передував «чорний» тизер в Instagram: Мадонна видалила всі пости й розмістила розмитий портрет.
  • У листопаді 2025-го вийшло ювілейне перевидання оригінального Confessions on a Dance Floor до 20-річчя альбому.
  • Оригінальна платівка 2005 року здобула «Ґреммі» в категорії «Найкращий електронний/танцювальний альбом».
Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II фото 4
фото: Warner records

«Танцмайданчик – це не просто розвага, а ритуальний простір, де рух замінює мову», – пояснила Мадонна задум альбому.

Нагадаємо, напередодні релізу альбому 67-річна Мадонна занепокоїла шанувальників зовнішнім виглядом під час появи в Парижі, а днями розповіла, що у 2023 році через сепсис два дні провела в медикаментозній комі.

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Теги: фотограф музика робота співачка пісня Мадонна Кейт Мосс шоубіз Ґреммі

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