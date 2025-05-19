Мадонна змінила імідж (фото)

Співачка зізналася, що сумує за мамою і вирішила відтворити її образ

Американська співачка Мадонна змінила зовнішній вигляд. Вона пофарбувала волосся у чорний колір. Відповідні фото співачка показала в Instagram, інформує «Главком».

Мадонна була білявкою, але вирішила стати брюнеткою. Співачка показалася з коротким волоссям, яке вона закрутила в кучері.

Як зізналася співачка, вона дуже сумує за мамою, тож вирішила перевтілитися у неї: «Я скучила за моєю матір'ю, тож перевтілилася в неї...».

Нагадаємо, у травні 2024 року поплегенда Мадонна провела безкоштовний концерт у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Під час концерту вона побила власний рекорд: на шоу прийшло більше 1,6 млн глядачів. Про це повідомляє Reuters.

До слова, у серпні 2024 року популярна співачка Мадонна відсвяткувала 66-річчя в Римі. Протягом тижня зірка насолоджувалась залишком літа та вражала соцмережі стильними образами. Один з літніх образів співачка доповнила капелюхом від Руслана Багінського.