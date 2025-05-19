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Мадонна змінила імідж (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мадонна стала брюнеткою
фото: madonna/Instagram

Співачка зізналася, що сумує за мамою і вирішила відтворити її образ

Американська співачка Мадонна змінила зовнішній вигляд. Вона пофарбувала волосся у чорний колір. Відповідні фото співачка показала в Instagram, інформує «Главком».

Мадонна була білявкою, але вирішила стати брюнеткою. Співачка показалася з коротким волоссям, яке вона закрутила в кучері.

Мадонна змінила імідж (фото) фото 1
колаж: glavcom.ua

Як зізналася співачка, вона дуже сумує за мамою, тож вирішила перевтілитися у неї: «Я скучила за моєю матір'ю, тож перевтілилася в неї...».

Мадонна змінила імідж (фото) фото 2
Мадонна змінила імідж (фото) фото 3

Нагадаємо, у травні 2024 року поплегенда Мадонна провела безкоштовний концерт у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Під час концерту вона побила власний рекорд: на шоу прийшло більше 1,6 млн глядачів. Про це повідомляє Reuters.

До слова, у серпні 2024 року популярна співачка  Мадонна відсвяткувала 66-річчя в Римі. Протягом тижня зірка  насолоджувалась залишком літа та вражала соцмережі стильними образами. Один з літніх образів співачка доповнила капелюхом від Руслана Багінського.

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Теги: Мадонна

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