Маша Ефросинина считает, что участие в проекте Марченко придает «Танцам со звездами» политический окрас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина и Оксана Марченко

Украинская телеведущая негативно отнеслась к участию супруги Виктора Медведчука в проекте

После того, как стало известно, что Оксана Марченко согласилась участвовать в танцевальном проекте телеканала «1+1», в сети разгорелся настоящий скандал. Сначала. журналисты ТСН опубликовали открытое письмо, в котором высказали свое негативное отношение к участнице, а теперь дошла очередь и до коллег по цеху.

На днях Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в соцсети пост, в котором рассказала, что участие кумы Путина в проекте придает танцевальному шоу политически и окрас.

«За эту неделю мне поступили десятки звонков от прессы. Вопросы ко мне артикулируются преимущественно такие : « Как вы относитесь к участию г-жи Марченко в шоу?» и «Почему Вы не откажетесь от участия сами, дабы поддержать всю протестующую патриотическую общественность?» Чтобы мои слова не перекрутили, озвучу свою позицию

этим постом!



К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что я с ней даже не знакома.

Однако считаю, что жена в ответе за действия своего мужа, который расшатывает политическую

ситуацию в моей стране.



Приняв решение участвовать в шоу, я пришла в прекрасный и светлый проект. Пришла соревноваться честно и показывать всё, на что способна. Я пришла за исполнением моей мечты – танцевать! Я очень хотела стать частью потрясающего шоу и вместе с ним дарить зрителю положительные эмоции и радость!



Во всём мире формат «Танцев со звездами» не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я всё-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!», - написала Ефросинина на своей странице в Instagram.

Напомним, что кроме Анастасии, свои хореографические таланты продемонстрируют Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров, Оксана Марченко и dj Nana.