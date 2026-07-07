Король Чарльз III не пустив принца Гаррі пожити у Букінгемському палаці під час візиту

Король «втратив терпіння» через нерішучість принца Гаррі

Король Великої Британії Чарльз III відхилив прохання свого сина, принца Гаррі, про перебування в Букінгемському палаці. Син монарха планував зупинитися у палаці на час свого візиту до Британії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За даними видання, Букінгемський палац запросив принца Гаррі зупинитися у резиденції на час візиту, однак він не відповів вчасно на пропозицію, а згодом відмовився від запрошення. Однак згодом принц вирішив знову скористатися можливістю погостювати у палаці, проте цього разу йому вже відмовили.

Напередодні, 6 липня, у принца Гаррі повідомили, що він зупиниться у Букінгемському палаці під час своєї поїздки до Британії, яка відбулася вперше за тривалий час. Натомість у палаці заявили, що це повідомлення «не відповідає дійсності».

Тож тепер герцог Сассекський має шукати інше місце для проживання у Лондоні. Як відомо, він звернувся до Букінгемського палацу з проханням зупинитися там лише минулого вівторка, коли йому відмовили у додатковій охороні під час поїздки на батьківщину.

За словами інсайдерів, у палаці втомилися від постійних змін у планах принца, а його затримку із відповіддю на пропозицію назвали нечемною.

Водночас король Чарльз «втратив терпіння» через нерішучість сина. А сам принц Гаррі «розсердився» через відмову Букінгемського палацу. Він також припустив, що ця пропозиція навряд чи була «щирою».

Як розповідав «Главком» , Герцог і герцогиня Сассекські вперше за останні чотири роки планували привезти своїх дітей до Великої Британії. Принц Гаррі з дружиною та дітьми мешкає у Каліфорнії, тож це був би перший візит його дітей на батьківщину. Однак принц Гаррі відправився до ллндоа один.