«Я не рудий». Принц Гаррі спантеличив мережу заявою про свою зачіску
Герцог Сассекський не вважає себе рудим
Принц Гаррі заявив, що він «не рудий». Герцог Сассекський розповів у подкасті Джо Марлера «Will See You Know», якого насправді кольору його волосся, чим спантеличив своїх глядачів. Про це пише «Главком» із посиланням на RadarOnline.com.
У подкасті колишній гравець збірної Великої Британії з регбі Марлер запитав принца Гаррі, що люди найчастіше неправильно розуміють про нього.
За словами принца Гаррі, люди помиляються, коли вважають його рудим. «Е-е, що я не рудий», – заявив принц. Тоді ведучий ще раз перепитав герцога, чи дійсно він сказав, що люди помиляються.
На це принц Гаррі повторив, що він дійсно не рудий. Він вважає, що його волосся скоріше має «відтінок сонця». «Так. Так. Люди думають, що я рудий, але мій колір скоріше схожий на оранжевий відтінок заходу сонця, золотисто-каштановий», – сказав він. На слова принца вся знімальна група почала сміятися.
Однак герцог Сассекський не зрозумів реакції присутніх на майданчику: «Я не розумію, чому це смішно». Тож чи була заява принца серйозною, чи він вдало пожартував, присутні так і не зрозуміли.
Нагадаємо, принц Гаррі все ж привіз до Англії дружину Меган та дітей, хоча ще минулого тижня повідомлялося, що родина лишиться в США. За інформацією Букінгемського палацу, вдень у п'ятницю король Чарльз III разом із дружиною Каміллою прийняли сина, його дружину Меган та їхніх дітей – 7-річного принца Арчі й 5-річну принцесу Лілібет – у своєму маєтку Хайгроув-хаус на південному заході Англії. Джерело в палаці описало зустріч як приватну сімейну подію: жодних фото чи відео з неї публікувати не планують.
Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III відхилив прохання свого сина, принца Гаррі, про перебування в Букінгемському палаці. Син монарха планував зупинитися у палаці на час свого візиту до Британії.
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