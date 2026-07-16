«Я не рудий». Принц Гаррі спантеличив мережу заявою про свою зачіску

Герцог Сассекський не вважає себе рудим

Принц Гаррі заявив, що він «не рудий». Герцог Сассекський розповів у подкасті Джо Марлера «Will See You Know», якого насправді кольору його волосся, чим спантеличив своїх глядачів. Про це пише «Главком» із посиланням на RadarOnline.com.

У подкасті колишній гравець збірної Великої Британії з регбі Марлер запитав принца Гаррі, що люди найчастіше неправильно розуміють про нього.

За словами принца Гаррі, люди помиляються, коли вважають його рудим. «Е-е, що я не рудий», – заявив принц. Тоді ведучий ще раз перепитав герцога, чи дійсно він сказав, що люди помиляються.

фото: скриншот Joe Marler Will See You Now/YouTube

На це принц Гаррі повторив, що він дійсно не рудий. Він вважає, що його волосся скоріше має «відтінок сонця». «Так. Так. Люди думають, що я рудий, але мій колір скоріше схожий на оранжевий відтінок заходу сонця, золотисто-каштановий», – сказав він. На слова принца вся знімальна група почала сміятися.

Однак герцог Сассекський не зрозумів реакції присутніх на майданчику: «Я не розумію, чому це смішно». Тож чи була заява принца серйозною, чи він вдало пожартував, присутні так і не зрозуміли.

Нагадаємо, принц Гаррі все ж привіз до Англії дружину Меган та дітей, хоча ще минулого тижня повідомлялося, що родина лишиться в США. За інформацією Букінгемського палацу, вдень у п'ятницю король Чарльз III разом із дружиною Каміллою прийняли сина, його дружину Меган та їхніх дітей – 7-річного принца Арчі й 5-річну принцесу Лілібет – у своєму маєтку Хайгроув-хаус на південному заході Англії. Джерело в палаці описало зустріч як приватну сімейну подію: жодних фото чи відео з неї публікувати не планують.

Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III відхилив прохання свого сина, принца Гаррі, про перебування в Букінгемському палаці. Син монарха планував зупинитися у палаці на час свого візиту до Британії.