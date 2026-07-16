Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

«Я не рудий». Принц Гаррі спантеличив мережу заявою про свою зачіску

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Принц Гаррі назвав свій колір волосся «золотисто-каштановим»
фото: скриншот Joe Marler Will See You Now/YouTube

Герцог Сассекський не вважає себе рудим

Принц Гаррі заявив, що він «не рудий». Герцог Сассекський розповів у подкасті Джо Марлера «Will See You Know», якого насправді кольору його волосся, чим спантеличив своїх глядачів. Про це пише «Главком» із посиланням на RadarOnline.com.

У подкасті колишній гравець збірної Великої Британії з регбі Марлер запитав принца Гаррі, що люди найчастіше неправильно розуміють про нього.

За словами принца Гаррі, люди помиляються, коли вважають його рудим. «Е-е, що я не рудий», – заявив принц. Тоді ведучий ще раз перепитав герцога, чи дійсно він сказав, що люди помиляються.

«Я не рудий». Принц Гаррі спантеличив мережу заявою про свою зачіску фото 1
фото: скриншот Joe Marler Will See You Now/YouTube

На це принц Гаррі повторив, що він дійсно не рудий. Він вважає, що його волосся скоріше має «відтінок сонця». «Так. Так. Люди думають, що я рудий, але мій колір скоріше схожий на оранжевий відтінок заходу сонця, золотисто-каштановий», – сказав він. На слова принца вся знімальна група почала сміятися.

Однак герцог Сассекський не зрозумів реакції присутніх на майданчику: «Я не розумію, чому це смішно». Тож чи була заява принца серйозною, чи він вдало пожартував, присутні так і не зрозуміли.

Нагадаємо, принц Гаррі все ж привіз до Англії дружину Меган та дітей, хоча ще минулого тижня повідомлялося, що родина лишиться в США. За інформацією Букінгемського палацу, вдень у п'ятницю король Чарльз III разом із дружиною Каміллою прийняли сина, його дружину Меган та їхніх дітей – 7-річного принца Арчі й 5-річну принцесу Лілібет – у своєму маєтку Хайгроув-хаус на південному заході Англії. Джерело в палаці описало зустріч як приватну сімейну подію: жодних фото чи відео з неї публікувати не планують.

Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III відхилив прохання свого сина, принца Гаррі, про перебування в Букінгемському палаці. Син монарха планував зупинитися у палаці на час свого візиту до Британії. 

Читайте також:

Теги: Велика Британія гумор принц Гаррі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники саміту G7 влаштували спільну фотосесію, однак дещо пішло не за планом
Трамп врятував Бріжит Макрон, яка ледь не впала на спільній фотосесії з лідерами G7 (відео)
17 червня, 17:45
Лотерейний квиток на $100 тис. опинився у смітнику
У США чоловік викинув виграшний лотерейний квиток у смітник: деталі курйозної історії
19 червня, 12:48
Принц Гаррі показався в обіймах своїх дітей
«Єдиний і неповторний». Меган Маркл до Дня батька поділилася фото принца Гаррі з дітьми
22 червня, 12:54
Семен Слєпаков відомий піснями, у яких він висміює російського диктатора Володимира Путіна
Російський гуморист записав пісню про ж..пу Путіна, яка ховається від дронів
24 червня, 15:56
Джей Ді Венс став гостем подкасту Уші Венс «Час розповідей з другою леді»
Джей Ді Венс опинився в центрі уваги через дивну поведінку з вагітною дружиною (відео)
24 червня, 17:30
У містечку Паллюо термометр показав 43,8°C – найвище за всю історію спостережень у Франції
Спека в Європі побила рекорди і забрала понад 40 людей
25 червня, 01:40
Вантаж із танкера Smyrtos після завершення розслідування залишиться під контролем Лондона
Британія знайшла застосування нафті з захопленого танкера РФ – Telegraph
25 червня, 03:39
Ольга Фреймут поділилася подробицями свого життя за кордоном
«Це виснажливо». Ольга Фреймут поскаржилася на складнощі життя у Лондоні
23 червня, 19:34
Трамп хоче нагородити своїх синів важливою відзнакою
Трамп потрапив у курйоз через невдалий жарт про своїх синів
2 липня, 16:53

Курйоз

«Я не рудий». Принц Гаррі спантеличив мережу заявою про свою зачіску
«Я не рудий». Принц Гаррі спантеличив мережу заявою про свою зачіску
Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)
Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)
Зеленський і кришка: курйоз на параді в Парижі (відео)
Зеленський і кришка: курйоз на параді в Парижі (відео)
Що українці забували в поїздах «Укрзалізниці» у 2026 році: найкурйозніші знахідки
Що українці забували в поїздах «Укрзалізниці» у 2026 році: найкурйозніші знахідки
Путін малював «каракулі», слухаючи доповідь про бензиновий колапс (відео)
Путін малював «каракулі», слухаючи доповідь про бензиновий колапс (відео)
У Мілані комарі зірвали авіарейс (відео)
У Мілані комарі зірвали авіарейс (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua