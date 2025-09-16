Меган Маркл привітала принца Гаррі з днем народження і виклала військове фото

Меган Маркл зробила символічний допис у соцмережах у день народження свого чоловіка, принца Гаррі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у мережі привітала свого чоловіка, принца Гаррі з днем народження. 15 вересня йому виповнився 41 рік. Як пише «Главком», відповідну публікацію вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, поділившись фотографією Гаррі з його 31 дня народження десять років тому.

Меган підписала допис: «О, привіт, іменинник».

Знімок було зроблено ще до того, як вони познайомились. Тоді Гаррі відвідав аеродром Гудвуд. Візит був присвячений 75-м роковинам битви за Британію.

На знімку син британського короля був одягнений у зелений комбінезон під назвою Гаррі Уельський. Він використав тодішній титул батька, короля Чарльза, принца Уельського, як прізвище.

На офіційних сторінках королівської родини Великої Британії вітання йому немає. Після того, як Гаррі склав обов'язки члена монаршої сім'ї, він майже не отримує публічних звернень родичів у свята. Винятком став минулорічний ювілей, коли герцог святкував 40-річчя.

44-річна Меган Маркл створила свій аккаунт у Instagram у січні цього року і з тих пір використовує профіль для святкування особливих подій, включаючи данину поваги Гаррі на День батька та пости на дні народження їхніх дітей – 6-річного принца Арчі та 4-річної принцеси Лілібет.

Нагадаємо, принц Гаррі разом із представниками фонду Invictus Games відвідав Київ на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти військовослужбовцям, які отримали важкі поранення у війні проти РФ.

Переможець п'ятого сезону кулінарного телешоу «МастерШеф», шеф-кухар Євген Клопотенко особисто передав принцу Гаррі страви власного виробництва. Ресторатор наголосив, що одна з них – улюблена нині покійної принцеси Діани, матері герцога Сассекського.

До цього «Главком» розповідав, що принцу Гаррі вручили символічний подарунок на пероні київського вокзалу.

Принц Гаррі також поділився своїми переживаннями під час візиту до Києва 12 вересня, коли перебував на Майдані Незалежності.