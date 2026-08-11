Євгенія Власова переспівала один зі своїх хітів (відео)

Євгенія Власова: «Вітер надії» прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися»

Євгенія Власова наділила свою стару пісню «глибшим сенсом»

Українська співачка Євгенія Власова заспівала свою легендарну пісню «Вітер надії» українською мовою. Зірка продемонструвала нове звучання своєї старої композиції та заінтригувала шанувальників. Про це пише пише «Главком» із посиланням на допис артистки у Facebook.

Євгенія Власова зʼявилася у новому відео, позуючи на березі річки. Артистка співала рядки зі своєї пісні «Вітер надії». За словами Власової, нині вона інакше відчуває слова своєї пісні. Тож тепер вона представляє цю композицію у новому звучанні та з «глибшим сенсом».

«Колись у цій пісні я співала про надію. Сьогодні я відчуваю кожне це слово зовсім інакше. «Вітер надії» прожив зі мною багато років, щоб зараз переродитися – українською, з новим звучанням і значно глибшими сенсами. Вже скоро…», – написала співачка. Ймовірно, глядачів чекає премʼєра нової версії україномовної пісні «Вітер надії».

Рядки з оновленої пісні «Вітер надії»

Я знаю, що любов жива

В мені завжди живуть дива

Вони зцілюють, окриляють

Та віру в добро повертають

Вітер надії в теплих обіймах,

Де біжу по хвилях я

Сонця та світла, слідом за вітром

Окрилена я…

Зазначимо, у коментарі «Главкому» Євгенія Власова розповідала про переклад своїх хітів «Ріка» та «Вітер надії» українською мовою.

Також співачка розповідала «Главкому», чи планує вона повноцінно повертатися до сольної концертної діяльності. Напередодні Євгенія Власова вперше за тривалий час вийшла на сцену. Власова доєдналася до масштабного концерту, присвяченого 30-річчю хіт-параду «Територія А». Шоу стало фінальною частиною триденного фестивалю «Покоління». Артистка презентувала україномовні композиції, які від початку нульових виконувала російською.