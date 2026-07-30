Джастін Трюдо та Кеті Перрі відсвяткували першу річницю стосунків: ексклюзивні кадри

Джастіна Трюдо показав, як піклується про Кеті Перрі на відпочинку

Американська співачка Кеті Перрі та її обранець, колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, показалися разом на відпочинку. Пара відсвяткувала першу річницю стосунків на узбережжі Франції, що зазнімкувала преса. Про це пише «Главком» із посиланням на The Sun.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо приїхали на Французьку Рив'єру. Їх помітили у компанії друзів на човні. Зокрема, спочатку закоханих зазнімкували на набережній, де вони йшли разом, а потім робили селфі.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо зазнімкували на набережній фото: Backgrid

Кеті Перрі та Джастін Трюдо зазнімкували на набережній, де вони робили селфі фото: Backgrid

Згодом пара приєдналася до друзів на невеликому човні. Саме ці кадри розлетілися мережею та стали темою для обговорення. На камери потрапив момент, як Джастін Трюдо мастив сонцезахисним кремом шию та зону декольте співачки.

Джастіна Трюдо показав, як піклується про Кеті Перрі на відпочинку фото: Backgrid

На камери потрапив момент, як Джастін Трюдо мастив сонцезахисним кремом зону декольте співачки фото: Backgrid

Для відпочинку Кеті обрала обтислу сукню міді бірюзового кольору, шльопанці на підборах та невелику сумку. Свій образ зірка доповнила великими сережками-кільцями та сонцезахисними окулярами. Джастін Трюдо був одягнений у лляну сорочку та штани, тримаючи в руках пляжну сумку.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо показалися разом на відпочинку фото: Backgrid

Як повідомляють західні ЗМІ, це побачення зіркової пари припало на річницю їхніх стосунків. Рік тому, у липні, стало відомо про стосунки між Трюдо та Перрі.

Нагадаємо, на початку літа співачка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше вийшли на червону доріжку кінофестивалю Трайбека у Нью-Йорку. Пара офіційно з'явилася на публіці, не приховуючи своїх почуттів. Кеті Перрі та експрем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідали прем’єру концертного фільму співачки Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris.

До слова, Кеті Перрі та Джастін Трюдо почали з’являтися разом після розлучення співачки із відомим британським актором Орландо Блумом. У Перрі з Блумом є спільна донька Дейзі Дав. Згодом Кеті Перрі та Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на публіці, підтвердивши чутки про свій роман.