Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Вдова Кузьми Скрябіна назвала пісню, яку їй присвятив чоловік

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Світлана Бабійчук розповіла про
фото: скриншот Радіо Люкс /YouTube

Світлана Бабійчук розповіла про улюблену пісню з репертуару Кузьми

Дружина покійного українського музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, Світлана Бабійчук назвала пісню, яку для неї написав чоловік. Цю композицію співак присвятив коханій у юні роки. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск проєкту «Тур зірками».

Світлана Бабійчук розповіла про одну з найулюбленіших та найважливіших для неї пісень зі спадщини Кузьми. Нею виявилась композиція «Шампанські очі».

«Напевно, це «Шампанські очі». Вона була написана для мене ще в дуже юному віці, а стала популярна, коли Андрія не стало», – сказала жінка.

Скрябін - Шампанські Очі

Після трагічної загибелі Кузьми Скрябіна його родина отримала великий творчий спадок. У нього залишилися дружина та їхня спільна дочка Барбара. Подружжя прожило разом 21 рік.

«Мені здається, що в мене все життя було божевільне, навіть зараз він не дав мені спокою, пішов і залишив такий свій величезний скарб: пісні, книжки і все решта. Це все було від початку і до кінця дуже шалене життя двох таких вогнів», – говорила Світлана Бабійчук у попередньому випуску «Тур зірками» два роки тому.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року в Дніпропетровській області в ДТП загинув відомий український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма). За цей час пішла в засвіти і його мама, а донька в пам’ять про батька розвинула мережу пекарень. Та найбільшою пам'яттю та спадком залишаються пісні артиста, які досі співають українці.

Теги: дружина пісня Кузьма Скрябин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Степан Гіга за життя записав пісню «Одна у світі»
Діти Степана Гіги випустили останню пісню артиста (відео)
12 червня, 12:52
Катерина Садова розповіла, як розпочиналися її романтичні стосунки з Андрієм Садовим
Дружина Садового зізналася, що їй довелося пережити через посаду чоловіка
16 червня, 11:20
67-річна Деббі Роу занепокоїла шанувальників своїм схудненням
Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)
16 червня, 17:25
Військовий оркестр заграв посеред однієї з вулиць Рівного
У Рівному школярка заспівала з військовим оркестром «Червону руту» та підірвала мережу (відео)
18 червня, 15:46
Дік Ван Дайк і Арлін Сільвер одружилися у 2012 році
100-річний голлівудський актор Дік Ван Дайк показався на ходунках: ексклюзивні кадри
4 липня, 12:23
Еммануель Макрон та Реджеп Таїп Ердоган позують з дружинами в Анкарі
Макрон втрапив у курйозну ситуацію з дружиною Ердогана (відео)
8 липня, 15:48
Рік тому Спиридонов завершив кар'єру та почав сильно зловживати алкоголем
Зірковий російський волейболіст пообіцяв вбити дружину в приміщенні суду – джерело
23 червня, 14:09
Дружина обвинуваченого шукала в Росії допомоги, яаби вивезти чоловіка за кордон
У Миколаєві під суд потрапив військовий, якого дружина-росіянка втягнула в інформування ворога
28 червня, 18:15
Бонні Тайлер пішла з житті у віці 75 років
Померла попзірка 1980-х Бонні Тайлер
Вчора, 21:43

Шоу-біз

Учасник гурту Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
Учасник гурту Kalush Orchestra переніс 10 операцій після ДТП
Вдова Кузьми Скрябіна назвала пісню, яку їй присвятив чоловік
Вдова Кузьми Скрябіна назвала пісню, яку їй присвятив чоловік
Відомий російський комік та путініст відхрестився від РФ
Відомий російський комік та путініст відхрестився від РФ
Нардеп Гончаренко запросив Полякову до Верховної Ради
Нардеп Гончаренко запросив Полякову до Верховної Ради
Померла попзірка 1980-х Бонні Тайлер
Померла попзірка 1980-х Бонні Тайлер
Тиждень моди у Парижі 2026: найяскравіші сукні та образи світових зірок (фото)
Тиждень моди у Парижі 2026: найяскравіші сукні та образи світових зірок (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua