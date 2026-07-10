Вдова Кузьми Скрябіна назвала пісню, яку їй присвятив чоловік

Світлана Бабійчук розповіла про улюблену пісню з репертуару Кузьми

Дружина покійного українського музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, Світлана Бабійчук назвала пісню, яку для неї написав чоловік. Цю композицію співак присвятив коханій у юні роки. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск проєкту «Тур зірками».

Світлана Бабійчук розповіла про одну з найулюбленіших та найважливіших для неї пісень зі спадщини Кузьми. Нею виявилась композиція «Шампанські очі».

«Напевно, це «Шампанські очі». Вона була написана для мене ще в дуже юному віці, а стала популярна, коли Андрія не стало», – сказала жінка.

Скрябін - Шампанські Очі

Після трагічної загибелі Кузьми Скрябіна його родина отримала великий творчий спадок. У нього залишилися дружина та їхня спільна дочка Барбара. Подружжя прожило разом 21 рік.

«Мені здається, що в мене все життя було божевільне, навіть зараз він не дав мені спокою, пішов і залишив такий свій величезний скарб: пісні, книжки і все решта. Це все було від початку і до кінця дуже шалене життя двох таких вогнів», – говорила Світлана Бабійчук у попередньому випуску «Тур зірками» два роки тому.

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року в Дніпропетровській області в ДТП загинув відомий український співак, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма). За цей час пішла в засвіти і його мама, а донька в пам’ять про батька розвинула мережу пекарень. Та найбільшою пам'яттю та спадком залишаються пісні артиста, які досі співають українці.