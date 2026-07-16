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Стало відомо, які зірки виступлять на церемонії закриття Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Стало відомо, які зірки виступлять на церемонії закриття Чемпіонату світу 2026
Post Malone стане одним з гедлайнерів події
фото: Record Store Day

ФІФА зібрала легенд різних музичних епох 

ФІФА поділилася планами на розважальну програму фіналу Чемпіонату світу 2026, який відбудеться 19 липня на стадіоні MetLife у Нью-Джерсі. Про це повідомляє «Главком».

Яскрава церемонія закриття 

Організатори обіцяють наймасштабніше шоу в історії мундіалів, адже перед матчем уболівальників чекатиме церемонія закриття за участю світових знаменитостей. Вона стартує за 90 хвилин до початку матчу. Над нею працювала Balich Wonder Studio – компанія, яка створювала церемонії Чемпіонату світу 2022 у Катарі та низки Олімпійських ігор.

Головною музичною зіркою передматчевого шоу стане американський виконавець Post Malone. Про його участь ФІФА оголосила останнім. Дев'ятиразовий володар «діамантових» сертифікацій RIAA, автор світових хітів Circles, Sunflower, Rockstar, Congratulations і Psycho очолить церемонію закриття. Минулого року музикант успішно дебютував у жанрі кантрі, випустивши альбом F-1 Trillion, який очолив чарт Billboard 200.

Однією з головних інтриг церемонії також стане поява голлівудської зірки Тома Круза. Організатори не розкривають деталей його виступу, однак очікується ефектний перформанс у стилі актора, відомого виконанням власних каскадерських трюків у франшизі «Місія нездійсненна».

На сцену також вийдуть британський співак Роббі Вільямс, який останніми роками активно співпрацює з FIFA, американська співачка й акторка Дженніфер Гадсон – одна з небагатьох володарок престижного статусу EGOT (премії «Еммі», «Греммі», «Оскар» і «Тоні»), екссолістка The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер, легендарна італійська виконавиця Лаура Паузіні та один із найпопулярніших стрімерів світу IShowSpeed, який давно став одним із найвідоміших футбольних інфлюенсерів.

Перше в історії Чемпіонатів світу гафтайм-шоу

Не менш амбітним виглядає і перше в історії чоловічих чемпіонатів світу шоу в перерві фіналу. Його музичним куратором став фронтмен Coldplay Кріс Мартін, а організатором виступила благодійна організація Global Citizen.

До складу виконавців увійшли справжні суперзірки світової сцени. Мадонна, яку називають «королевою попмузики», очолить програму разом із колумбійською співачкою Шакірою, чиї хіти Waka Waka (This Time for Africa), La La La та Dai Dai стали одними із символів чемпіонатів світу. Перед уболівальниками також виступить південнокорейський гурт BTS, який є одним із найуспішніших K-pop-проєктів в історії, канадський поп-виконавець Джастін Бібер, нігерійська зірка афробіту Burna Boy, всесвітньо відомий венесуельський диригент Густаво Дудамель, а також Coldplay разом із дитячим хором PS22 Chorus зі Стейтен-Айленда.

Фінальний матч між збірними Аргентини та Іспанії розпочнеться 19 липня о 22:00 за київським часом. За задумом ФІФА, саме цей фінал має започаткувати нову традицію проведення масштабних музичних шоу під час головного матчу мундіалю.

Нагадаємо, що Главком розповів, чому фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 стане унікальним

Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ Ґреммі Мадонна співак співачка

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