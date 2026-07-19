Наркобарон? Юрій Рибчинський розкрив таємницю Кобзона

Рибчинський: «Йосип Давидович був посередником між КДБістами і «злодіями в законі»

Український поет і Герой України Юрій Рибчинський заявив, що ще задовго до відкритої підтримки Кремля співак Йосип Кобзон був пов'язаний із алкобізнесом і кримінальними колами. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає «Главком».

За словами Рибчинського, попри нинішню репутацію Кобзона, він не може замовчувати той факт, що для багатьох українських композиторів і поетів артист був важливою постаттю на початку їхньої творчої кар'єри.

«Йосип Кобзон зараз – фігура нон ґрата. Але й мовчати не можна, тому що з Кобзоном і в мене, і у Злотника (український композитор Олександр Злотник – «Главком»), і у Поклада (український композитор Ігор Поклад – «Главком»), і у багатьох пов'язана частина біографії. Він для нас був свого часу взірцем. Ми спілкувалися з одним Кобзоном, ніколи не думаючи, що ця людина зрадить не тільки нас, а насамперед себе», – сказав поет.

Рибчинський вважає, що зміни у поведінці Кобзона почалися ще під час війни в Афганістані. Він згадав поширені тоді чутки про незаконне перевезення наркотиків під виглядом транспортування тіл загиблих військових і зазначив, що в той період співак уже активно займався бізнесом.

Поет також пригадав епізод, коли гостював у Кобзона на дачі під Москвою. За його словами, співак показав йому приміщення, повністю заповнене пляшками горілки, пояснивши, що алкоголь є «твердою валютою» в умовах знецінення грошей. «Уже тоді мислення у Йосипа почалося в бік бізнесу», – зазначив Рибчинський.

Згодом, за його словами, оточення Кобзона змінилося.

«Через деякий час ми могли спостерігати, що навколо нього вже були не люди мистецтва, а кримінальний елемент. У той час, коли епоха поєднала КДБістів зі «злодіями в законі», посередником, мостом між цими двома іпостасями був Йосип Давидович», – заявив він.

Рибчинський також нагадав, що згодом Сполучені Штати заборонили Кобзону в'їзд до країни. «Через деякий час Сполучені Штати оголосили його керівником російської мафії в Америці і заборонили йому в'їзд», – сказав поет.

Нагадаємо, Йосип Кобзон (1937–2018) – радянський і російський естрадний співак, уродженець міста Часів Яр на Донеччині. Упродовж десятиліть він був одним із найвідоміших артистів СРСР, а після розпаду Союзу став депутатом Державної думи Росії від партії «Єдина Росія».

Після початку російської агресії проти України Кобзон відкрито підтримав анексію Криму, незаконно відвідував окуповані території Донбасу, виступав із концертами для бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР» та публічно підтримував проросійських сепаратистів. Через це Україна заборонила йому в'їзд, а у 2015 році Європейський Союз запровадив проти нього санкції.