У Москві знайшли нових «винних» у руйнуваннях на Україні і вимагають компенсації

У Кремлі цинічно звинуватили країни Євросоюзу у затягуванні конфлікту та готують фінансові претензії

Російські посадовці заявили про наміри домагатися від європейських країн виплати «компенсації» за збитки, пов'язані з війною проти України. Як пише «Главком», про це повідомив перший заступник голови комітету Державної думи РФ з міжнародної політики Олексій Чепа в коментарі російському виданню «Лента.ру».

За словами Чепи, європейські держави мають сплатити кошти за фінансову та військову підтримку України під час війни.

«Ми будемо вимагати від Європи компенсації, це питання буде постійно підніматися. Я абсолютно впевнений, що у нас вистачить сил примусити Європу це робити», – заявив депутат Госдуми.

Він також додав, що Росія розраховує повернути 300 мільярдів доларів власних державних активів, які західні країни заморозили після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Подібну позицію висловив і член Ради Федерації РФ від окупованої частини Донецької області Олександр Волошин. Він заявив, що, на його думку, Україна не зможе компенсувати збитки, завдані окупованим територіям і прикордонним регіонам Росії, тому фінансову відповідальність нібито мають нести західні держави, які підтримували Україну військовою та фінансовою допомогою.

Зазначимо, що раніше голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін оцінив збитки Росії через війну в Україні у 1 трильйон рублів.

«Якщо західні уряди знаходили сотні мільярдів на постачання озброєнь, отже, вони повинні розуміти, що за зруйновані міста, школи й лікарні теж рано чи пізно доведеться платити», – заявив сенатор.

Заяви російських посадовців пролунали на тлі продовження міжнародної підтримки України. За даними Кільського інституту світової економіки (Kiel Institute for the World Economy), із початку повномасштабного вторгнення до початку 2026 року країни Європи надали Україні близько 270 млрд євро різних видів допомоги, а США – 114,6 млрд євро. Допомога включає військову, фінансову, гуманітарну підтримку та інші форми сприяння.

Водночас міжнародне право та позиція більшості західних держав є протилежними російським заявам. Саме Росія визнана державою-агресором, а країни-партнери України неодноразово заявляли про намір домагатися притягнення Москви до відповідальності за завдані війною збитки та використати заморожені російські активи для відновлення України. Дійсно, повномасштабна агресія РФ призвела до масштабних руйнувань цивільної інфраструктури на сході та півдні України, де в багатьох населених пунктах залишаються зруйнованими житлові будинки та спостерігається критичний дефіцит питної води.

Нагадаємо, 26 липня президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар дроном по супермаркету в Чернігові, внаслідок якого загинули двоє людей, зокрема 10-річна дитина, а ще 13 осіб зазнали поранень. Глава держави назвав атаку свідомим терором проти мирного населення та закликав партнерів посилити санкції проти Росії й підтримку України.