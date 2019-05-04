Настя Каменских празднует день рождения: лучшие композиции исполнительницы

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

karavan.ua

Анастасия Каменских родилась 4 мая 1987 года в музыкально-спортивной семье

Первую награду – Гран-при фестиваля «Черноморские игры» – Настя получила в 2004 году. Эта победа так вдохновила молодую исполнительницу, что через год она добилась новой: это была награда «UBN Awards» в Лондоне, номинация «Открытие года». В этот период творческая биография Насти Каменских пошла по восходящей.

Дебютное видео исполнительницы на новую композицию «Какая разница» свело Каменских с киевским рэпером Потапом. Он как раз искал девушку, с которой хотел записать совместную песню под названием «Без любви». Клип на эту композицию стал одним из наиболее ярких хитов украинского шоу-бизнеса. Так родился долгосрочный проект «Потап и Настя».

С 2017 года начала сольную карьеру под псевдонимом «NK». Вскоре последовал выпуск первого сольного клипа «#ЭтоМояНочь». В том же году, NK выпустила Рождественский альбом и телешоу Xmas with NK в котором были собраны самые известные рождественские композиции совместно с песнями собственного сочинения на 4 языках: русском, украинском, английском и итальянском.

Каждая последующая песня от NK собирала многомиллионные просмотры на Youtube. В Марте 2018 была выпущена песня «Дай мне», а после последовал выпуск авторской песни «Тримай».

Также в сентябре последовал релиз песни на испанском и английском языках Peligroso. Песня была представлена на самых рейтинговых теле- и радио- передачах в Латинской Америке.

12 Октября NK презентовала свой сольный альбом No Komments совместно с клипом на песню LOMALA. Альбом состоит из 10 композиций на 3 языках: русском, украинском и английском.

Вскоре на песню «Попа как у Ким» из альбома No Komments был снят клип. Видеоролик моментально стал вирусным, набрав свыше 2 миллионов просмотров и возглавив список популярных видео на YouTube за первые сутки.

25 Апреля вышел новый релиз от NK - видео клип на долгожданную песню, написанную на украинском языке «Обіцяю».