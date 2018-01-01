Названы четыре масштабных концерта и спектакля Национальной оперы в феврале

В течение месяца будут показаны балет «Снежная королева», опера «Фауст» и балет «Снежная королева»

Февраль в Национальной опере Украины можно смело назвать месяцем дебютов и открытий. Опера В. Беллини «Норма» станет своеобразным «экзаменом» как для всемирно известной исполнительницы Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию, так и для молодого баса Владимира Тишкова, который дебютирует в роли Оровезо,

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Национальная опера

В течение месяца будут показаны балет «Снежная королева», опера «Фауст» и балет «Снежная королева»

Февраль в Национальной опере Украины можно смело назвать месяцем дебютов и открытий. Опера В. Беллини «Норма» станет своеобразным «экзаменом» как для всемирно известной исполнительницы Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию, так и для молодого баса Владимира Тишкова, который дебютирует в роли Оровезо, сообщает «Главком».

Любимец публики – тенор Валентин Дитюк будет петь в нескольких оперных спектаклях: «Фауст», «Евгений Онегин» и «Джанни Скикки». Ко Дню Героев Небесной Сотни будет исполнена Вторая симфония Г.Малера, а балетный спектакль «Снежная Королева», которую зарубежная пресса уже назвала «мировой премьерой», даст возможность окунуться в зимнюю сказку.

4 февраля – опера «Норма»

(В. Беллини)

Среди всех музыкальных произведений, созданных Винченцо Беллини, опера «Норма», которая уже более 180 лет с успехом идет на различных оперных сценах по всему миру, считается истинным шедевром музыки.

Премьера оперы «Норма» в Национальной опере Украины состоялась в 2007 году. Создатели этой постановки были отмечены Национальной премией им. Тараса Шевченко, а также Орденом «Звезда Италии».

На этот раз над этой оперой работает очень яркий состав исполнителей: состоится дебют молодого украинского баса Владимира Тишкова в партии Верховного жреца друидов Оровезо. Примечательно, что этот вечер станет дебютом и для мировой оперной звезды Людмилы Монастырской, которая впервые исполнит главную партию этой оперы в театральной постановке (дебют Людмилы в концертном исполнении произведения состоялся в Харькове в начале декабря). В качестве Адальжиза приглашена солистка Елена Белкина.

Постановочный состав: дирижер-постановщик - Николай Дядюра; режиссер-постановщик - Анатолий Соловьяненко; хормейстер-постановщик - Лев Венедиктов; художник-постановщик - Андрей Злобин; художник по костюмам - Анна Ипатьева; балетмейстер-постановщик - Анико Рехвиашвили.

11 февраля - балет «Снежная королева»

(П.Чайковский, А.Лядова, А.Рубинштейн, Э. Григ, Ж.Массне).

Либретто и музыкальную концепцию спектакля создали художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили и дирижер Алексей Баклан. Балет «Снежная Королева» поставлена по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, но музыкальная составляющая несколько неожиданна. Основа спектакля - музыка Петра Чайковского, а также произведения Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига, Жюля Массне. Кроме того, были использованы фрагменты двух симфоний Чайковского – шестой и «Манфред».

20 февраля - Симфония № 2 (Г. Малер)

Премьера. Ко Дню Героев Небесной Сотни

Густав Малер - один из самых выдающихся и влиятельных симфонических композиторов конца XIX - начала XX века. Его творчество в целом состояло из симфонических и песенных циклов. Малер не был популярен и успешен как композитор при жизни, но его талант дирижера был очевиден. Благодаря этому Густав выступал в самых престижных концертных залах и работал музыкальным директором в известных оркестрах. Работая как композитор, он создал много стилей, которые оказали глубокое влияние на композиторов последующих поколений, спровоцировали тенденции в создании опер и установили новые стандарты.

За Второй симфонией (1887-1894) Густава Малера утвердилось программное название «Симфония Воскресения». Название это восходит к духовной песне Фридриха Готлиба Клопштока «Ты воскреснешь». Малер обратился к ее тексту в финале симфонии.

Симфония № 2 прозвучит в исполнении симфонического оркестра и хора Национальной оперы Украины. Солисты: Ксения Бахритдинова, Звездная Кушплер (Венская государственная опера).

Дирижер - Николай Дядюра, хормейстер - Богдан Плиш.

23 февраля - опера «Фауст» (Ш. Гуно)

Опера «Фауст» снова вернулась в Национальную оперу, причем в современной постановке итальянского режиссера Марио Корради. Сценография напоминает мюзикл, в котором использованы умопомрачительные декорации с различными световыми эффектами, а исполнители играют в непривычных для оперы костюмах, в которых смешались стили разных эпох. Однако, музыка принадлежит Шарлю Гуно и исполняется опера на языке оригинала.

Органическое сочетание классики и современных технологий позволило создателям постановки переместить «Фауста» во времени, а именно – отправить главных героев в современность. Благодаря такой удивительной «телепортации» Фауст предстает перед зрителем неким IT-шником, который орудует в Сети и довольно устал от жизни. Мефистофель, в свою очередь, выступает в виде мастера пластической хирургии, который «омолаживает» Фауста и мечтает покорить сердце Маргариты.

Обновленную постановку, премьера которой на сцене Национальной оперы состоялась более 10 лет назад, отличает оригинальный режиссерский взгляд на классику. Роль Фауста исполняет молодой тенор, который уже покорил сердца меломанов – Валентин Дитюк.

Исполнители главных партий: Андрей Маслаков (Мефистофель), Татьяна Ганина (Маргарита), Михаил Киришев (Валентин), Владимир Тишков (Вагнер), Алла Позняк (Марта), Татьяна Пиминова (Зибель).

Творческая группа, которая осуществила обновления постановки: дирижер - Алла Кульбаба, режиссер - Николай Третьяк, хормейстер - Александр Тарасенко, балетмейстер - Виктор Яременко, сценография Андрея Злобина, костюмы - Анны Ипатьева.