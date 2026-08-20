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TikTok може дозволити переказувати гроші в особистих повідомленнях – Bloomberg

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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TikTok може дозволити переказувати гроші в особистих повідомленнях – Bloomberg
Користувачі зможуть надсилати кошти співрозмовникам прямо в чаті
колаж: glavcom.ua

У коді американської версії застосунку виявили ознаки нової функції, яка може перетворити його на платіжний сервіс

TikTok може дозволити користувачам переказувати гроші один одному безпосередньо через особисті повідомлення. Ознаки нової функції виявили в коді американської версії застосунку для iPhone. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє «Главком». 

Якщо функцію запустять, користувачі зможуть надсилати кошти співрозмовникам прямо в чаті. Отримувач, імовірно, зможе підтвердити переказ одним натисканням. До платежу також передбачається можливість додати коротке текстове повідомлення. Таким чином, TikTok може розширити можливості своїх приватних повідомлень, перетворивши їх не лише на інструмент для спілкування, а й на канал для фінансових операцій між користувачами.

За даними Bloomberg, нова функція пов'язана з платіжною інфраструктурою TikTok. Компанія вже має власні платіжні рішення, які використовуються на окремих ринках, зокрема в країнах Південно-Східної Азії. Водночас потенційна можливість переказувати гроші через особисті повідомлення відрізняється від звичайної оплати товарів у TikTok Shop. Йдеться саме про P2P-перекази, коли один користувач надсилає кошти іншому.

Така функція могла б бути корисною, наприклад, для розрахунків між друзями, переказів за спільні покупки або підтримки авторів контенту без необхідності переходити до сторонніх платіжних сервісів. Однак наразі немає гарантії, що TikTok дійсно запустить цю можливість. Представники компанії повідомили Bloomberg, що функція переказу грошей через особисті повідомлення наразі не тестується і не запущена в жодній країні.

Тому виявлення відповідного коду ще не означає, що користувачі отримають доступ до нової можливості. Компанії часто залишають у застосунках елементи функцій, які перебувають на етапі розробки або взагалі можуть не бути запущені. Якщо TikTok все ж запровадить P2P-платежі, нововведення може стати частиною ширшої стратегії компанії з розвитку фінансових сервісів. Водночас для запуску таких функцій у різних країнах необхідно враховувати місцеві фінансові правила та вимоги до платіжних сервісів.

Наразі TikTok не оголошував дату запуску переказів у приватних повідомленнях, а також не підтверджував, у яких країнах ця можливість може стати доступною першою. Також варто нагадати, що на YouTube з'явилася функція, яка допомагає подолати мовні бар'єри.
 

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Теги: гроші карткові перекази TikTok

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