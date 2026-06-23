Переможниця Євробачення потрапила до афіші фестивалю з росіянами: деталі скандалу

Співачку перед цим звинувачували у співпраці з Філіпом Кіркоровим

Dara викликала хвилю обурення своєю появою серед тих, хто співпрацює з російськими пропагандистами

Болгарська співачка Dara, яка цього року стала тріумфаторкою пісенного конкурсу Євробачення-2026 з хітом Bangaranga, потрапила в епіцентр скандалу через участь у музичному фестивалі Dream Fest в Азербайджані. Про це повідомляє «Главком».

Поява виконавиці в списку учасників

Організатори Dream Fest гучно презентували виступ болгарської зірки як одну з головних подій відкриття фестивалю, що має відбутися 23 липня на курорті Sea Breeze у Баку. Dara планувала виконати свій хіт Bangaranga, який приніс їй перемогу на Євробаченні.

Проте одразу після оприлюднення програми заходу в мережі спалахнув скандал. Користувачі соцмереж висловили глибоке розчарування рішенням команди співачки ділити сцену з представниками російського шоубізнесу. Серед заявлених учасників фестивалю значаться такі колишні українські артистки, які зрадили батьківщину, як Ані Лорак, Artik & Asti та Регіна Тодоренко (у ролі ведучої). До того ж, у лайнапі події є російські виконавці, які неодноразово брали участь у пропагандистських заходах Кремля: Стас Михайлов, Ірина Дубцова, Джиган, Єгор Крід та Алсу.

Рішення Dara щодо виступу

Такий перелік виконавців суттєво обурив єврофанів, особливо - українську її частину. Через що в соціальних мережах на співачку лилося багато критики через це рішення.

Попри те, що на початковому етапі менеджмент співачки ігнорував критику та продовжував промокампанію, хвиля обурення та заклики до бойкоту виявилися надто потужними. З огляду на репутаційні ризики для новоспеченої переможниці Євробачення, команда Dara ухвалила остаточне рішення повністю відкликати її заявку. Таким чином, співачка не з'явиться на сцені в Баку 23 липня.

Сам фестиваль Dream Fest, проведення якого заплановане з 23 по 26 липня, попри відмову болгарської зірки, оргкомітет скасовувати не збирається. Організатори заявляють, що у заході все одно візьмуть участь понад 50 артистів з різних країн світу.

Нагадаємо, що команда переможниці Євробачення відмежувалася від російського артиста.