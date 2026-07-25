Полякова записала відео із «хорошим росіянином» і розгнівала українців

Полякова показалася на відео з росіянином і викликала дискусію в мережі

Співачка поки не коментує ситуацію, а ролик уже зник із соцмереж

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Як інформує «Главком», причиною хвилі критики став ролик, у якому артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим). Відео опублікували на офіційній сторінці фестивалю в Instagram. На кадрах Полякова та співак ідуть коридором, усміхаються й тримаються за руки під музичний супровід.

Така взаємодія викликала різку реакцію серед українських користувачів соцмереж. У коментарях під кадрами і у Threads артистці пригадали її публічні заяви про підтримку України та висловили нерозуміння через появу поруч із людиною, яка має неоднозначну позицію під час великої війни.

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов фото: nstagram.com/laimafestival

Частина користувачів звернула увагу, що Grey Wiese, попри життя за межами Росії, раніше неодноразово робив обережні заяви щодо війни, уникаючи прямого засудження російської агресії. Крім того, йому пригадали спілкування з окремими представниками російського шоубізнесу, серед яких називали Ксенію Собчак і Яну Рудковську.

Полякова, ти з глузду з’їхала?

Полякова остаточно пробила дно.

Хлопці гинуть, а вона записує ролики з росіянами.

Оля хоче на Москву.

Із Сергієм, який на Німецькому каналі давав інтерв’ю і на питання про війну, відповів «не все так однозначно». І це на п’ятому році війни. Товаришує з Собчак і захоплюється Рудковською, яка є пропутінською гнидою.

Окремі користувачі також згадали нещодавній виступ співачки на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, де вона емоційно говорила про свою проукраїнську позицію та бажання представляти Україну на «Євробаченні».

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов з командою на фестивалі в Юрмалі фото: nstagram.com/laimafestival

Водночас знайшлися й ті, хто став на захист Полякової. На їхню думку, музиканта не варто ототожнювати з російською владою. Зокрема, юзери наголошують, що Сергій уже багато років живе в Німеччині й від 2014 року відмовився від паспорта РФ.

23 роки живе в Німеччині, є її громадянином, а 2014 року вийшов з російського громадянства. Українці гейтять Полякову за те, що вона зняла колабу з російськомовним. Ну чи ви вкрай головою поїхали? Олю, не реагуйте.

Він врятував українського песика, який тепер живе в нього.

Він проти війни та давно не живе в РФ. Настільки давно, що навіть не в контексті реалій.

Показово, що після хвилі обговорень ролик із Поляковою зник зі сторінок фестивалю. Наразі невідомо, хто саме ухвалив рішення про його видалення. Сама Оля Полякова ситуацію поки що публічно не коментувала.

До слова, Сергій Григор’єв-Апполонов є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Народився в Саратові й розвиває музичну кар’єру під псевдонімом Grey Wiese. Товаришує зі скандальним блогером з України Ігорем Синяком, який переїхав з Краматорська за кордон і володіє паспортом РФ.

Grey Wiese фото: instagram.com/greywiese

2018 році разом із Андрієм Григор’євим-Апполоновим-молодшим створив гурт AppolonovGang, який виступав у Росії. Уже тривалий час артист проживає між Німеччиною та Францією. Після початку повномасштабної війни він неодноразово робив загальні заяви про мир, однак уникав чіткого визнання Росії країною-агресоркою. У результаті його позиція розпалила у соцмережах палку дискусію.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова взяла участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Нардеп та голова ТСК Олексій Гончаренко запропонував співачці розглянути питання з відмовою Олі Поляковій в участі у нацвідборі на пісенний конкурс «Євробачення».

Раніше Народна артистка України Ольга Сумська поділилася в мережі відео, до якого долала пісню росіянина. Українці в мережі розкритикували акторку за те, що вона зняла відео під трек німецького співака російського походження.