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Олексій Горбунов з матюками розкритикував Ольгу Сумську: реакція акторки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олексій Горбунов образив Ольгу Сумську
колаж: glavcom.ua

Зірки стали на захист Ольги Сумської

Актор Олексій Горбунов розкритикував зовнішність своєї колеги Ольги Сумської. Артист висловився на адресу зірки з нецензурною лексикою, що вона не залишила без уваги. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки в Іnstagram.

Ольга Сумська опублікувала у своєму блозі відео з трансляції блогера, відомого як Микола Заліпуха, яку він вів спільно з Олексієм Горбуновим. Вони переглядали відео із Сумською, коли блогер запитав актора, що він може сказати про свою колегу. Він почав згадувати стрічки, де вони разом знімалися, й пригадав російсько-український фільм «Беспорно».

Водночас актор висловився про обличчя Ольги Сумської, заявивши, що з ним щось не так. Зокрема, у фразах артиста переважали нецензурні слова.

Однак Ольга Сумська не змовчала та відповіла на питання Горбунова. «І дійсно… Шо у мене з єб…лом? Та наче поки все ок, тримається… А от шо у тебе з головою, Льоша, – це питання…? Так шо, Казімір Залупенко, фільтруй базар!» – написала вона.

Також під дописом народної артистки її підтримали й інші зірки. Дехто з них зауважив, що Олексій Горбунов був у нетверезому стані під час трансляції:

  • «Оля, кожен транслює те, чим наповнений. Дякую, що в тобі світло і добро», – зазначила Альона Альона.
Зірки стали на захист Ольги Сумської
Зірки стали на захист Ольги Сумської
фото: Іnstagram.com/olgasumska
  • «Олічка! Ти розкішна! Це пʼяний базар, на який не варто звертати уваги!» – написала акторка Наталка Денисенко.
  • «Оля, ти прекрасна! Неймовірна людина і дуже красива жінка! Звісно, шкода, що наші колеги вважають подібну поведінку нормою сьогодення! Обіймаю тебе», – висловився актор Тарас Цимбалюк.
Олексій Горбунов з матюками розкритикував Ольгу Сумську: реакція акторки фото 1
фото: Іnstagram.com/olgasumska
  • «Ольга Вʼячеславівна, любимо вас, ви чарівна, не звертайте уваги», – написав актор Богдан Осадчук. На його слова відповіла Сумська: «Бодя, коли Льоша об***ає всіх колег підряд, треба ж, аби хоч хтось відреагував».
Олексій Горбунов з матюками розкритикував Ольгу Сумську: реакція акторки фото 2
фото: Іnstagram.com/olgasumska
  • «Королева наша! Обожнюю», – додала акторка Олена Світлицька.

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська має старшу доньку Антоніну Паперну, яка живе в Москві та знімається в російському кіно. Акторка розповіла, чи спілкується з донькою. Акторка зізналася, що не може відмовитися від рідної дитини. 

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Теги: актор Ольга Сумська хейт шоубіз

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