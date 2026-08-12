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Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марія, Валентина, Анхелес і Ґабіну повертаються до розслідувань
фото з відкритих джерел

Серіал про жінок-поліцейських отримав продовження

Сьогодні, 12 серпня, вийшов другий сезон кримінального детективу про «Жінок у блакитному». Четверо жінок, які долучилися до лав поліції, повертаються до важливого розслідування. Що чекає на героїнь у новому сезоні, дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет нового сезону «Жінок у блакитному»

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 1
фото: Іnstagram.com/appletv
  • Дата виходу: 12 серпня
  • Платформа: Apple TV
  • Жанр: кримінальна драма, детектив
  • У ролях: Барбара Морі, Хімена Саріньяна, Наталія Тельєс, Аморіта Расгадо

«Жінки в блакитному» – це нова мексиканська кримінальна драма у світі серіалів, яка отримала продовження в другому сезоні. Сюжет першого сезону розповідає історію початку 1970-х років про чотирьох жінок: колишню домогосподарку Марію, її молодшу сестру Валентину, експертку з відбитків пальців Анхелес і дочку відомого поліцейського Ґабіну.

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 2
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Ці жінки стали частиною першого жіночого поліцейського підрозділу Мексики. У першому сезоні вони взялися за розслідування справи про серійного вбивцю, яка змінила їхнє життя. Перший сезон вийшов на екрани 31 липня 2024 року та мав 10 епізодів.

Women in Blue — Season 2 Official Trailer

Тож у другому сезоні «Жінки в блакитному» візьмуться за нове розслідування. Водночас вони зіштовхнуться з тим, що суспільство не готове сприймати їх як жінок-поліцейських серйозно. Новий сезон матиме вісім серій, кожна серія виходитиме щотижня з 12 серпня. Знімання відбувалися в Мексиці.

Головний каст «Жінок у блакитному»

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 3
фото з відкритих джерел

Барбара Морі

Барбара Морі грає роль колишньої домогосподарки Марію
Барбара Морі грає роль колишньої домогосподарки Марію
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Уругвайсько-мексиканська акторка, модель і продюсерка Барбара Морі грає колишню домогосподарку Марію, яка стає членкинею першого жіночого поліцейського підрозділу Мехіко. У другому сезоні вона отримує звання лейтенантки.

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 4
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Барбара Морі найбільш відома за мексиканськими теленовелами, зокрема «Рубі», де зіграла головну роль.

Хімена Саріньяна

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 5
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Мексиканська акторка, співачка та авторка пісень Хімена Саріньяна зіграла експертку Анхелес. Вона відома своїми піснями та музичними альбомами, а також ролями в стрічках «Дівчина з твоїх мрій» та «Чарівні слова».

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 6
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Наталія Тельєс

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 7
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Мексиканська акторка, телеведуча та радіоведуча Наталія Тельєс виконує роль Валентини, сестри Марії. До знімань у серіалі «Жінки в блакитному» здобула популярність на телебаченні та в кіно. Серед відомих робіт «108 Costuras», «El Vato» та інші мексиканські серіали й шоу.

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 8
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Аморіта Расгадо

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 9
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Мексиканській акторці Аморіті Расгадо дісталася роль наймолодшої з головних героїнь – доньки відомого поліцейського Ґабіни. Знімалася у фільмах «Скрипка», «Задній двір», «Брудну білизну перуть удома», а також серіалах «Кападокія», «Ель Данді» та «Доктор Люсія: Надзвичайний дар».

Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських фото 10
фото: кадр із серіалу «Жінки у блакитному»

Раніше «Главком» розповідав про пригодницький телесеріал «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом», який вийшов на екрани 9 серпня. Разом із популярним британським мандрівником Беаром Ґріллзом свої сили в дикій природі випробують головні герої серіалу драми «Обраний». 

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Теги: фільм США серіал кіно

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