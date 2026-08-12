Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських
Серіал про жінок-поліцейських отримав продовження
Сьогодні, 12 серпня, вийшов другий сезон кримінального детективу про «Жінок у блакитному». Четверо жінок, які долучилися до лав поліції, повертаються до важливого розслідування. Що чекає на героїнь у новому сезоні, дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.
Інтерактивний зміст
Сюжет нового сезону «Жінок у блакитному»
- Дата виходу: 12 серпня
- Платформа: Apple TV
- Жанр: кримінальна драма, детектив
- У ролях: Барбара Морі, Хімена Саріньяна, Наталія Тельєс, Аморіта Расгадо
«Жінки в блакитному» – це нова мексиканська кримінальна драма у світі серіалів, яка отримала продовження в другому сезоні. Сюжет першого сезону розповідає історію початку 1970-х років про чотирьох жінок: колишню домогосподарку Марію, її молодшу сестру Валентину, експертку з відбитків пальців Анхелес і дочку відомого поліцейського Ґабіну.
Ці жінки стали частиною першого жіночого поліцейського підрозділу Мексики. У першому сезоні вони взялися за розслідування справи про серійного вбивцю, яка змінила їхнє життя. Перший сезон вийшов на екрани 31 липня 2024 року та мав 10 епізодів.
Тож у другому сезоні «Жінки в блакитному» візьмуться за нове розслідування. Водночас вони зіштовхнуться з тим, що суспільство не готове сприймати їх як жінок-поліцейських серйозно. Новий сезон матиме вісім серій, кожна серія виходитиме щотижня з 12 серпня. Знімання відбувалися в Мексиці.
Головний каст «Жінок у блакитному»
Барбара Морі
Уругвайсько-мексиканська акторка, модель і продюсерка Барбара Морі грає колишню домогосподарку Марію, яка стає членкинею першого жіночого поліцейського підрозділу Мехіко. У другому сезоні вона отримує звання лейтенантки.
Барбара Морі найбільш відома за мексиканськими теленовелами, зокрема «Рубі», де зіграла головну роль.
Хімена Саріньяна
Мексиканська акторка, співачка та авторка пісень Хімена Саріньяна зіграла експертку Анхелес. Вона відома своїми піснями та музичними альбомами, а також ролями в стрічках «Дівчина з твоїх мрій» та «Чарівні слова».
Наталія Тельєс
Мексиканська акторка, телеведуча та радіоведуча Наталія Тельєс виконує роль Валентини, сестри Марії. До знімань у серіалі «Жінки в блакитному» здобула популярність на телебаченні та в кіно. Серед відомих робіт «108 Costuras», «El Vato» та інші мексиканські серіали й шоу.
Аморіта Расгадо
Мексиканській акторці Аморіті Расгадо дісталася роль наймолодшої з головних героїнь – доньки відомого поліцейського Ґабіни. Знімалася у фільмах «Скрипка», «Задній двір», «Брудну білизну перуть удома», а також серіалах «Кападокія», «Ель Данді» та «Доктор Люсія: Надзвичайний дар».
Раніше «Главком» розповідав про пригодницький телесеріал «Обрані в дикій природі з Беаром Ґріллзом», який вийшов на екрани 9 серпня. Разом із популярним британським мандрівником Беаром Ґріллзом свої сили в дикій природі випробують головні герої серіалу драми «Обраний».
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