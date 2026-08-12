Премʼєра шпигунського бойовика «Річер»: сюжет та дата виходу четвертого сезону

Джек Річер повернеться до розкриття нової загадкової справи

Сьогодні, 12 серпня, на екрани виходить четвертий сезон шпигунського серіалу «Річер». Глядачі зможуть насолодитися новими пригодами колишнього майора військової поліції Джека Річера, якому доведеться розкрити нову загадкову справу. Детальніше про сюжет нового сезону йдеться в матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Сюжет попередніх сезонів «Річера»

Дата виходу: 12 серпня

12 серпня Платформа: Prime Video

Prime Video Жанр: бойовик, кримінальний трилер

бойовик, кримінальний трилер У ролях: Алан Рітчсон, Сайдел Ноель, Крістофер Родрігес-Маркетт, Агнез Мо, Кевін Корріган, Марк Блукас, Кетлін Робертсон, Кевін Вайсман, Анггун

Серіал «Річер» є екранізацією однойменної серії поліцейських романів британського письменника Лі Чайлда. У центрі подій колишній майор армійської військової поліції Джек Річер, якого звинуватили у вбивстві борця з корупцією. Коли ж майор вирішує цю справу, на нього чекають нові виклики, і він починає власний шлях боротьби зі злочинцями.

Головного героя картини Джека Річера зіграв актор Алан Рітчсон. Однак у серіалі Річер, на відміну від свого книжкового прототипа, має кількох персонажів, які час від часу повертаються в різних сезонах. Перший сезон «Річера» вийшов 4 лютого 2022 року та одразу став одним із найпопулярніших серіалів.

Що чекає глядачів у четвертому сезоні серіалу «Річер»

Новий сезон «Річера» розгорнеться навколо нової справи з тринадцятої книги серії про Річера роману Лі Чайлда «Завтра зникне». Ця історія розпочнеться в метро Нью-Йорка, де Джек Річер стане свідком самогубства жінки. Водночас це стане початком загадки смертельної змови.

«Річер» четвертий сезон

Четвертий сезон вийде на платформі Prime Video. 12 серпня глядачі зможуть переглянути одразу три серії. Інші пʼять виходитимуть щотижня до 16 вересня.

Головні актори серіалу «Річер»

Алан Рітчсон

Американський актор Алан Рітчсон грає в серіалі «Річер» Джека Річера. Серед відомих ролей роботи у стрічках «Титани» та «Таємниці Смолвіля», «Голодні ігри: У вогні», «Черепашки-ніндзя» та «Форсаж X».

Сайдел Ноель

Детектива Тамару Грін у «Річері» зіграла Сайдел Ноель. Вона відома за серіалами «Блиск» та «Стріла», а також роллю у стрічці «Чорна пантера». До акторської карʼєри професійно займалася легкою атлетикою.

Крістофер Родрігес-Маркетт

фото: скриншот Prime Video /YouTube

Голлівудський актор зі США Крістофер Родрігес-Маркетт зіграв Джейкоба Мерріка в «Річері». Відомий за фільмами «Фредді проти Джейсона», «Сусідка», «Просто друзі», «Альфа Дог», «Фанати» та «Невидимий». Також знімався в серіалах «Жанна д’Арк», «Сильна медицина» та «Баррі». Крістофер Родрігес-Маркетт також відомий як Кріс Маркетт.

Марк Блукас

фото: скриншот Prime Video /YouTube

Зірка серіалу «Баффі – винищувачка вампірів» Марк Блукас грає конгресмена Джона Самсона в «Річері». Його фільмографія налічує десятки стрічок.

фото: скриншот Prime Video /YouTube

Він зіграв батька родини Волтерів у серіалі «Моє життя з Волтерами», четвертий сезон якого нещодавно вийшов на екрани.

Кетлін Робертсон

Канадській акторці та продюсерці Кетлін Робертсон дісталася роль Ельсбет Самсон у серіалі «Річер». Найбільшу популярність їй приніс серіал «Беверлі-Гіллз, 90210». Також вона знімалася в серіалах «Мотель Бейтсів», «Експансія» та «Убивство першого ступеня».

Кевін Корріган

фото: АР

Американський актор Кевін Корріган грає детектива Догерті в серіалі «Річер». Корріган також знімався у фільмах «Славні хлопці», «Відступники», «Суперперці», «Ананасовий експрес», «Сім психопатів» та «Король Стейтен-Айленда». Також зіграв у серіалі «Основа для життя».

Нагадаємо, 2 серпня вийшов третій сезон шпигунського трилера «Левиця» (Lioness). У довгоочікуваному продовженні культового бойовика на екрани повернуться голлівудські зірки Зоя Салдана та Ніколь Кідман, які зіграли головних героїнь.