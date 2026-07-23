Олена Тополя назвала імʼя чоловіка, який злив її інтимне відео

Тополя зізналася, що знайшла вдома пристрій для прослуховування напередодні шантажу

Співачка Олена Тополя розкрила імʼя одного з фігурантів справи про шантаж її інтимним відео. Артистка повідомила про завершення першого досудового розслідування. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю зірки Аліні Доротюк.

Чоловік, який залицявся до Олени Тополі та без її відома зняв на відео й оприлюднив кадри, скоро постане перед судом. Чоловікові висунули обвинувачення у вимаганні в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України), а також ще за двома статтями. Йому загрожує щонайменше сім років позбавлення волі.

Олена Тополя не стала розкривати особистість свого кривдника через таємницю слідства, однак назвала його ім'я та першу літеру прізвища.

«Звісно, є моменти, коли я не можу називати прізвище повністю, тому я кажу: «Сергій Ж.». Але там є ті прізвища, навіть ім’я, яке я не зможу назвати, бо всі одразу все зрозуміють. Сергій Ж. буде вже скоро в суді слухати, що його чекає далі. Це не гра, друзі, це не піар, не мої якісь хворі фантазії. У мене, слава Богу, їх немає. Так от, людина отримає своє за законом. І це створила не я. Кожен має відповідати за свої дії», – зазначила виконавиця.

фото: скриншот Аліна Доротюк/YouTube

Як розповіла співачка, вона познайомилася із цим чоловіком 10 грудня 2025 року. Він залицявся до неї та був наполегливим у спілкуванні. «Він не давав мені проходу. Він постійно мені дзвонив, писав. Він постійно виявляв до мене інтерес, дарував мені квіти…» – поділилася співачка.

За свою «роботу» залицяльник артистки отримав від своїх замовників $15 тис. Імена цих людей зірці також уже відомі, проте вона поки що не може публічно їх назвати.

До слова, Тополя заявила, що знайшла у себе вдома пристрій для прослуховування. За її словами, це не перша подібна знахідка. «Я шукала одні свої сережки й випадково знайшла прослушку. І це була вже друга прослушка. Попередню я знаходила в сумці. І це було ще в листопаді», – пригадала артистка.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував українську співачку Alyosha (Олена Тополя). За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші. За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області.

Також повідомлялося, Alyosha пригрозила людям, які поширюють про неї неправдиву інформацію. Вона пообіцяла, що кожен, хто поширює фейки проти неї, буде відповідати перед законом.

До слова, співак Тарас Тополя публічно відреагував на ситуацію навколо своєї колишньої дружини Олени Тополі, яку шантажували оприлюдненням її інтимних відео. Тарас Тополя заявив, що він отримав на особисту пошту лист, де було інтимне відео з його колишньою дружиною Оленою Тополею та іншим чоловіком.

Напередодні скандалу зі зливом відео співачки Олени Тополі, у грудні 2025 року артистка зі своїм чоловіком Тарасом Тополею оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Співачка зауважила, що їхнє рішення із чоловіком щодо розлучення було зваженим. Тож вони вдячні один одному за роки разом та шлях, який вони пройшли разом за всі роки шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію.