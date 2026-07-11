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У Києві на мосту Патона BMW зіткнувся з тролейбусом, є постраждалі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві на мосту Патона BMW зіткнувся з тролейбусом, є постраждалі
Рух транспорту на шляхопроводі ускладнено в обох напрямках
скрін із відео

Аварійний міст перебуває в критичному стані ще з 2017 року

У Києві на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW та тролейбуса, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-спільноту «Київ оперативний».

Унаслідок зіткнення рух транспорту на мосту сильно ускладнено в обох напрямках. Відео з місця події очевидці вже поширюють у соцмережах.

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Допис, поширений Київ Оперативний (@kyivoperative)

Точна кількість постраждалих, обставини аварії та коментарі поліції наразі не оприлюднені – «Главком» стежить за розвитком подій і оновить матеріал, щойно з'являться подробиці.

Хронічно аварійний міст

Міст Патона — одна з ключових транспортних артерій Києва, що з'єднує центр міста з лівобережними житловими масивами, і водночас одне з найаварійніших місць у столиці. Офіційний статус аварійного об'єкт має ще з 2017 року, а за результатами обстеження Інституту сталевих конструкцій імені Шимановського його стан визнали критичним.

Через це на мосту вже кілька років діють обмеження: заборонено рух вантажівок і крайніми смугами. У КМДА неодноразово наголошували, що попри обмежений режим експлуатації, рух мостом дозволений і безпечний за умови дотримання встановлених правил.

Незважаючи на це, дорожньо-транспортні пригоди на мосту трапляються регулярно. У січні 2020 року там одразу зіткнулися п'ять автівок і заблокували рух в обох напрямках, а у грудні 2024 року на мосту перекинувся автомобіль.

Нагадаємо, 3 липня в Києві потужна злива спричинила ДТП на мосту Патона, через яке рух транспорту було паралізовано, а КП «Київпастранс» довелося тимчасово змінювати маршрути одразу восьми тролейбусів і трамваїв.

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Теги: ДТП Київ автомобіль міст Київпастранс BMW відео обмеження

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