Убивство братів на Київщині. Екскомандир 155-ї бригади зробив заяву в суді

Екскомбриг 155-ї бригади сказав, що не віддавав наказу затримати та вбити братів Мосейчуків

Рокитнянський районний суд Київської області 14 липня почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для екскомандира 155-ї ОМБр «Анна Київська» Станіслава Лучанова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tsn.

Лучанова підозрюють в організації викрадення і вбивства двох людей.

Перед початком судового засідання колишній командир заявив журналістам, що не визнає своєї провини. У суді Лучанов повідомив, що не погоджується з висунутою підозрою, однак готовий співпрацювати зі слідством. Він також не заперечує проти обрання запобіжного заходу на період розслідування.

Крім того, екскомбриг 155-ї бригади запевнив, що не віддавав наказу затримати та вбити братів Мосейчуків. За його словами, на момент вчинення злочину він перебував у відпустці.

Нагадаємо, 13 липня було затримано комбрига 155-ї бригади Станіслава Лучанова, бійців якого підозрюють у вбивстві братів на Київщині. Спочатку відповідну інформацію підтвердили «Главкому» в Офісі генпрокурора, згодом Нацполіція повідомила деталі.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання фігурантів у справі про жорстоке вбивство двох жителів села Калинівка на Київщині, серед яких опинився й колишній командир 155-ї бригади. Зеленський назвав подію жахливою трагедією та запевнив, що всі винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

За даними слідства, мотивом злочину став побутовий конфлікт, який переріс у викрадення людей, незаконне позбавлення волі та подвійне вбивство. Правоохоронці встановили, що в ніч на 27 червня восьмеро військовослужбовців прибули до будинку братів у Білоцерківському районі. Один із них, за даними слідства, вистрілив у ногу 36-річному чоловіку, щоб залякати його. Після цього потерпілим зв'язали руки й ноги, зав'язали очі, силоміць посадили до автомобілів і за вказівкою організатора вивезли до іншої області.