Чемпіонат світу 2026: хто заробив найбільше серед знаменитостей

Лідером за гонорарами за підсумками світової першості став легендарний ексфутболіст

Чемпіонат світу 2026 приніс мільйонні прибутки не лише футболістам, а й світовим знаменитостям. Про це повідомляє «Главком».

Феномен Девіда Бекхема

Як повідомляється, найбільше на мундіалі заробили легенда англійського футболу Девід Бекхем і колумбійська співачка Шакіра. За даними експертів, 51-річний Бекхем отримав близько 25 мільйонів доларів завдяки рекламним кампаніям під час турніру. Колишній капітан збірної Англії став обличчям низки міжнародних брендів, серед яких Adidas, McDonald's, Pepsi, Lay's, Bank of America, Stella Artois, Home Depot та Verizon.

Експерт із брендингу Нік Ед пояснив, що компанії готові вкладати величезні кошти у співпрацю з Бекхемом через його популярність як у футболі, так і на американському ринку. «Бренди готові витрачати десятки мільйонів, щоб залучити зірок, здатних миттєво привернути увагу під час рекламних пауз, адже аудиторія турніру сягає мільярдів глядачів. Бекхем ідеально поєднує футбольну авторитетність у Європі із суттєвим впливом на ринку США через свій статус співвласника "Інтер Маямі"», – зазначив Ед.

Успіх Шакіри

Друге місце у рейтингу посіла Шакіра. Її дохід під час Чемпіонату світу оцінюють приблизно у 20 мільйонів доларів. Значну роль у цьому відіграли рекламні контракти, зростання прослуховувань її музики та виступ на першому в історії фіналу Чемпіонату світу шоу в перерві, де вона виконала композицію Dai Dai разом із Burna Boy.

Водночас аналітики наголошують, що ФІФА не виплачувала артистам гонорари за участь у гафтайм-шоу. Концерт був організований у межах благодійної ініціативи FIFA Global Citizen Education Fund, а фінансову вигоду виконавці отримали завдяки різкому зростанню популярності своїх брендів після виступу.

До п'ятірки найбільш прибуткових знаменитостей мундіалю також увійшли Джастін Бібер і Тімоті Шаламе (по 16 млн доларів), Lisa з BlackPink (12 млн), а також Кім Кардаш'ян, чий дохід оцінюють у 10,7 мільйона доларів.

Нагадаємо, що фінал Чемпіонату світу 2026 став не лише головною спортивною подією року, а й місцем зустрічі численних світових знаменитостей.