Як повернутися в Україну? Полякова дала рецепт Лободі

Полякова висловилася про російськомовний репертуар Лободи

Співачка Оля Полякова дала пораду своїй колезі Світлані Лободі, яка виступає за кордоном та виконує російськомовні пісні. Свою думку, як Лободі відродити свою карʼєру в Україні, Полякова висловила на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК), пише «Главком».

Оля Полякова у розмові з головою ТСК, нардепом Олексієм Гончаренком згадала про артистів, які зараз виступають за кордоном, але не в Україні. Мова йшла про тих зірок, які «підтримали Україну, вони виїхали з Росії, але продовжують співати російською мовою». «Але я впевнена, що якби вони приїхали сюди, то були б і ті, хто не пішов би на їхні концерти і не проголосував би гривнею, а були б і ті, хто пішов би й підтримав їх», – зазначила Полякова.

Натомість Олексій Гончаренко запропонував розглянути, як приклад, кейс співачки Світлани Лободи. На думку Олі Полякової, якби її колега переклала свої російськомовні пісні українською мовою, вона могла б виступити в Україні.

«Ну, вона співає там, де може. І вона співає там, де може, бо в Україні не може. В неї пісні російською мовою, вона продовжує працювати російською мовою. Я думаю, якби вона переклала все українською мовою і приїхала б з концертом, я не думаю, що хтось би чинив перешкоди їй тут виступати», – висловилася артистка.

До слова, таку ж пораду Полякова дала співаку Івану Дорну.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова взяла участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Нардеп та голова ТСК Олексій Гончаренко запропонував співачці розглянути питання з відмовою Олі Поляковій в участі у нацвідборі на пісенний конкурс «Євробачення».

Напередодні, нардеп Олексій Гончаренко запросив українську співачку Олю Полякову на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.

Раніше «Главком» писав, українці порівняли образи Світлани Лободи та Олі Полякової з їхніх концертів та знайшли схожість не лише в одязі. Річ у тім, що Оля Полякова змінила свій стиль. На сцені виконавиця почала з'являтися у нових костюмах, що нагадали користувачам у мережі сценічні образи співачки Світлани Лободи.