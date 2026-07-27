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«З’явилося ще одне диво». Павло Зібров та Ірина Білик стали кумами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ірина Білик позує з Павлом Зібровим та його новими улюбленцями
фото: Іnstagram.com/pavlo_zibrov

Ірина Білик підштовхнула Зіброва до важливого рішення

Народний артист України Павло Зібров повідомив про поповнення в родині та розповів, як він зі співачкою Іриною Білик через це «стали» кумами. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Зіброва в Instagram.

У Павла Зіброва зʼявилася нова домашня улюблениця – собака Джессі, з якою Білик часто гуляла, коли навідувала співака в нього вдома. Так народна артистка запропонувала Павлу Зіброву завести ще одну собаку. Саме завдяки Білик у родині співака зʼявилася ще одна тварина.

«Після прогулянок із Джессі Іра вирішила, що не лише на подвір’ї, а й удома має бігати маленьке пухнасте щастя. Так у нашій родині з’явилося ще одне диво – той-пудель Нана! Тепер у нашій родині стало ще більше любові, радості й веселих пригод!» – зазначив співак.

«З’явилося ще одне диво». Павло Зібров та Ірина Білик стали кумами фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/pavlo_zibrov

Тож тепер Павло Зібров називає себе з Іриною Білик «майже кумами». «Кажуть, ми з Ірою — куми. Раніше це були лише розмови, а тепер – майже правда», – написав він.

Зібров показав свою нову домашню улюбленицю
Зібров показав свою нову домашню улюбленицю
фото: скриншот Іnstagram.com/pavlo_zibrov

В Instagram Павло Зібров показав фото Нани, їй лише чотири місяці. Поповненню в родині співака була особливо рада його донька Діана Зіброва.

Поповненню в родині Зіброва була особливо рада його донька Діана
Поповненню в родині Зіброва була особливо рада його донька Діана
фото: скриншот Іnstagram.com/pavlo_zibrov

«Діанка неймовірно щаслива, адже все життя мріяла про маленьку подружку! Тепер вони нерозлийвода!» – розповів батько.

Нагадаємо, 21 червня, народний артист України Павло Зібров відзначав день народження – йому виповнилося 69 років. Артист отримав несподіваний подарунок, йому подарували собаку. 

До слова, народному артисту України Павлу Зіброву у мережі приписували кумівство зі співачкою Іриною Білик та батьками Аліни Гросу. За словами Павла Зіброва, він дійсно має гарні та дружні стосунки з Іриною Білик та родиною її куми Аліною Гросу. Однак він пояснив, чому насправді не є кумом Ірини Білик.

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Теги: Павло Зібров Ірина Білик тварини шоубіз

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