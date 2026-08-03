Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото)

Влада Зінченко сфотографувалася з доньками на дні народженні Єви Зінченко

Влада Зінченко поділилися кадрами святкувань з днів народжень доньок

Доньки захисника збірної України Олександра Зінченка та спортивної журналістки Влади Зінченко – Єва та Лея, відзначили дні народження. Батьки показали, як подорослішали їхні діти. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Влади Зінченко в Іnstagram.

Так, 1 серпня п'ять років тому народилася донька подружжя Зінченків Єва. Цьогоріч дівчинці влаштували яскраве свято з кульками та персонажами з мультфільмів. На фото з п'ятирічною Євою показалися трирічна Лея та їхня мама Влада Зінченко.

Влада Зінченко з пʼятирічною донькою Євою фото: Іnstagram.com/v.lada_sedan

Доньки Олександра Зінченка Єва та Лея фото: Іnstagram.com/v.lada_sedan

Дівчинку привітали квітами, подарунками та кульками. Водночас Олександр Зінченко залишився поза кадром. «З днем народження, наша квіточка», – підписала Зінченко.

Подружжя Зінченків відзначило день народження молодшої доньки Леї фото: скриншот Іnstagram.com/v.lada_sedan

фото: скриншот Іnstagram.com/v.lada_sedan

Наступного дня, 2 серпня, подружжя Зінченків відзначило ще одне свято – день народження молодшої доньки Леї, дівчинці виповнилося три роки. В Іnstagram-сторис Зінченко поділилася кадрами з дня народження доньки.

«Два дні поспіль в нашій родині свято. Вчора старшій донечці Єві виповнилось 5, а сьогодні маленька кнопка Лея святкує 3. Дівчатка, ви моє найбільше щастя, люблю вас, мої зірочки», – поділилася мама дівчат.

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Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки Єва і Лея фото: скриншот Іnstagram.com/v.lada_sedan

До дня народження Леї Влада Зінченко також опублікувала спільну фотосесію доньок. У кадрі дівчата показалися в рожевих образах та позували разом.

Нагадаємо, дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада Зінченко поділилася в Instagram, на якому зображена підготовка родини футболістка до Великодня. Родина показала процес фарбування крашанок, в якому брали участь дочки Зінченків.