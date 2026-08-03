Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото)
Влада Зінченко сфотографувалася з доньками на дні народженні Єви Зінченко
фото: Іnstagram.com/v.lada_sedan

Влада Зінченко поділилися кадрами святкувань з днів народжень доньок

Доньки захисника збірної України Олександра Зінченка та спортивної журналістки Влади Зінченко – Єва та Лея, відзначили дні народження. Батьки показали, як подорослішали їхні діти. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Влади Зінченко в Іnstagram.

Так, 1 серпня п'ять років тому народилася донька подружжя Зінченків Єва. Цьогоріч дівчинці влаштували яскраве свято з кульками та персонажами з мультфільмів. На фото з п'ятирічною Євою показалися трирічна Лея та їхня мама Влада Зінченко.

Влада Зінченко з пʼятирічною донькою Євою
Влада Зінченко з пʼятирічною донькою Євою
фото: Іnstagram.com/v.lada_sedan
Доньки Олександра Зінченка Єва та Лея
Доньки Олександра Зінченка Єва та Лея
фото: Іnstagram.com/v.lada_sedan

Дівчинку привітали квітами, подарунками та кульками. Водночас Олександр Зінченко залишився поза кадром. «З днем народження, наша квіточка», – підписала Зінченко.

Подружжя Зінченків відзначило день народження молодшої доньки Леї
Подружжя Зінченків відзначило день народження молодшої доньки Леї
фото: скриншот Іnstagram.com/v.lada_sedan
Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото) фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/v.lada_sedan

Наступного дня, 2 серпня, подружжя Зінченків відзначило ще одне свято – день народження молодшої доньки Леї, дівчинці виповнилося три роки. В Іnstagram-сторис Зінченко поділилася кадрами з дня народження доньки. 

«Два дні поспіль в нашій родині свято. Вчора старшій донечці Єві виповнилось 5, а сьогодні маленька кнопка Лея святкує 3. Дівчатка, ви моє найбільше щастя, люблю вас, мої зірочки», – поділилася мама дівчат.

11 фото
На весь екран
Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки Єва і Лея
фото: скриншот Іnstagram.com/v.lada_sedan

До дня народження Леї Влада Зінченко також опублікувала спільну фотосесію доньок. У кадрі дівчата показалися в рожевих образах та позували разом.

Нагадаємо, дружина гравця збірної України Олександра Зінченка Влада Зінченко поділилася в Instagram, на якому зображена підготовка родини футболістка до Великодня. Родина показала процес фарбування крашанок, в якому брали участь дочки Зінченків.

Читайте також:

Теги: діти Олександр Зінченко дружина дочка день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 301-1 КК України
Зберігав дитяче порно в соцмережах – 53-річний чоловік отримав підозру
8 липня, 18:21
В’ячеслав та Георгій Хостікоєви пішли життєвою стежкою зіркового батька
Легендарний Анатолій Хостікоєв пояснив, чому переживає за синів-акторів
17 липня, 09:40
За останній місяць вдалося визволити ще 13 дітей із окупованої Херсонщини
Україна повернула ще двох підлітків – з окупації та з Росії
17 липня, 05:25
Мері Девідсон Сміт отримала 105 листівок із привітаннями на свій день народження
Отримала привітання від короля Чарльза III. 105-річна шотландка розкрила секрет довголіття
30 липня, 12:01
Жінка намагалася видати продаж дитини за нібито сурогатне материнство
В Івано-Франківську затримано матір, яка продала немовля за $20 тис.
10 липня, 14:23
Суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
На Черкащині батьки підозрюються у сексуальному насильстві над доньками
15 липня, 19:53
На Харківщині окупанти поцілили прямо в будинок, де перебували люди
На Харківщині з-під руїн сусіди врятували матір з дитиною: деталі удару РФ
19 липня, 02:25
Президент Польщі підписав закон про заборону смартфонів у школах та дитсадках із 1 вересня
Школярі в Польщі більше не зможуть користуватися смартфонами: подробиці
31 липня, 03:22
Право на оздоровлення за рахунок державного бюджету мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Безкоштовні путівки до дитячих таборів: хто може отримати та як оформити
1 серпня, 11:09

Скотч. Спорт

Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото)
Дружина Олександра Зінченка показала, як подорослішали їхні доньки (фото)
Зірковий баскетболіст НБА закрутив роман з російською моделлю
Зірковий баскетболіст НБА закрутив роман з російською моделлю
Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності
Одна з найгарніших тенісисток показала тренування під час вагітності
Усик зворушив мережу кадрами з дворічною донькою та дружиною
Усик зворушив мережу кадрами з дворічною донькою та дружиною
Фірмовий стиль. Ямаль продовжив святкувати тріумф на Чемпіонаті світу зі спущеними шортами
Фірмовий стиль. Ямаль продовжив святкувати тріумф на Чемпіонаті світу зі спущеними шортами
Ямаль мимоволі зробив шалено популярним бренд німецької нижньої білизни
Ямаль мимоволі зробив шалено популярним бренд німецької нижньої білизни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
84K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
61K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua