U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі

Концерт відбувся рівно через 50 років після першої репетиції гурту

Під час виступу-сюрпризу гурт уперше вживу виконав новий сингл Silencio

Учасники ірландського гурту U2 зіграли сюрприз-концерт у дворі дублінської Mount Temple Comprehensive School, де пів століття тому з оголошення на дошці почалася історія колективу. Перед учнями виступили Боно, The Edge, Адам Клейтон і Ларрі Маллен-молодший. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Концерт відбувся в п'ятницю, 25 вересня, – у день, коли гурту виповнилося 50 років. Для ювілейного виступу U2 обрали не стадіон і не концертну залу, а шкільний двір: саме тут, у Mount Temple, підлітки познайомилися та вирішили створити колектив.

фото: Rich Fury

Учнів на виступ прийшло близько тисячі, повідомляє BBC. Вони зустріли музикантів як справжніх рок-зірок, із саморобними плакатами: зізнаннями в любові до гурту та жартами про день без уроків.

фото: Rich Fury

Серед пісень, які прозвучали:

I Will Follow;

Vertigo;

Beautiful Day;

Silencio;

One;

With Or Without You.

За даними BBC, під час One до гурту приєдналися учні програми Music Generation. Ця ірландська програма музичної освіти для дітей і молоді отримувала від U2 ранню й постійну підтримку.

Повернення до школи стало для Боно емоційним моментом: на мить він не зміг підібрати слів. «Дякую вам. Я… Вау», – сказав фронтмен. Він також подякував школі та вчителям за підтримку в перші роки.

З оголошення на шкільній дошці почалася історія U2

У вересні 1976 року 14-річний Ларрі Маллен-молодший прикріпив на шкільну дошку оголошення: барабанщик шукає музикантів, щоб створити гурт. Приблизно за тиждень, 25 вересня, у кухні його родинного будинку в дублінському районі Артані зібралися підлітки, які відгукнулися. Серед них були майбутні учасники U2 – Боно, The Edge та Адам Клейтон. Цю дату й вважають днем народження гурту.

Спершу колектив називався Feedback, потім The Hype, а назву U2 отримав 1978 року. Із молодої панк-команди він виріс в один із найвідоміших рок-гуртів світу. За пів століття склад не змінився: усі четверо залишаються разом.

фото: U2

U2 готують новий альбом

Ювілейний концерт збігся з оголошенням нової платівки. Carnaval De Luz вийде 13 листопада 2026 року. Це 16-й студійний альбом гурту та перший із новим матеріалом за дев'ять років, повідомили на офіційному сайті U2. До нього увійдуть 12 композицій, а другий трек, Silencio, гурт опублікував 24 вересня.

Завершальний трек Torn – дует Боно з американською співачкою Доллі Партон, яка померла 25 серпня у віці 80 років. За словами гурту, це її останній записаний вокал. Над альбомом працювали продюсер Jacknife Lee і Браян Іно, який співавторував три композиції. До створення однієї з пісень долучився діджей Мартін Гаррікс, а в титрах треку The Mirror Maker зазначена співачка Rosalía.

Разом із двома мініальбомами Days of Ash та Easter Lily, які вийшли цьогоріч, гурт випустить 24 нові пісні за рік.

Нагорода й український контекст

Ювілейний рік приніс U2 ще одну відзнаку: організація MusiCares назвала гурт «Людьми року» 2027. Нагороду вручать 5 лютого 2027 року в Лос-Анджелесі, за два дні до церемонії «Греммі».

Боно давно підтримує Україну. У травні 2025 року він пройшов червоною доріжкою Каннського кінофестивалю з військовими «Культурних сил» і подякував ЗСУ за захист свободи Європи. Пісня Yours Eternally з мініальбому Days of Ash, за даними українських медіа, з'явилася після знайомства Боно та The Edge з фронтменом «Антитіл» Тарасом Тополею.

Нагадаємо, у травні 2022 року Боно й The Edge виступили на станції київського метро «Хрещатик». До них приєднався Тарас Тополя, а запросив музикантів президент Зеленський.