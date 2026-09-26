Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Концерт відбувся рівно через 50 років після першої репетиції гурту
фото: BBC

Під час виступу-сюрпризу гурт уперше вживу виконав новий сингл Silencio

Учасники ірландського гурту U2 зіграли сюрприз-концерт у дворі дублінської Mount Temple Comprehensive School, де пів століття тому з оголошення на дошці почалася історія колективу. Перед учнями виступили Боно, The Edge, Адам Клейтон і Ларрі Маллен-молодший. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Концерт відбувся в п'ятницю, 25 вересня, – у день, коли гурту виповнилося 50 років. Для ювілейного виступу U2 обрали не стадіон і не концертну залу, а шкільний двір: саме тут, у Mount Temple, підлітки познайомилися та вирішили створити колектив.

U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі фото 1
фото: Rich Fury

Учнів на виступ прийшло близько тисячі, повідомляє BBC. Вони зустріли музикантів як справжніх рок-зірок, із саморобними плакатами: зізнаннями в любові до гурту та жартами про день без уроків.

U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі фото 2
фото: Rich Fury

Серед пісень, які прозвучали:

  • I Will Follow;
  • Vertigo;
  • Beautiful Day;
  • Silencio;
  • One;
  • With Or Without You.

За даними BBC, під час One до гурту приєдналися учні програми Music Generation. Ця ірландська програма музичної освіти для дітей і молоді отримувала від U2 ранню й постійну підтримку.

Повернення до школи стало для Боно емоційним моментом: на мить він не зміг підібрати слів. «Дякую вам. Я… Вау», – сказав фронтмен. Він також подякував школі та вчителям за підтримку в перші роки.

З оголошення на шкільній дошці почалася історія U2

У вересні 1976 року 14-річний Ларрі Маллен-молодший прикріпив на шкільну дошку оголошення: барабанщик шукає музикантів, щоб створити гурт. Приблизно за тиждень, 25 вересня, у кухні його родинного будинку в дублінському районі Артані зібралися підлітки, які відгукнулися. Серед них були майбутні учасники U2 – Боно, The Edge та Адам Клейтон. Цю дату й вважають днем народження гурту.

Спершу колектив називався Feedback, потім The Hype, а назву U2 отримав 1978 року. Із молодої панк-команди він виріс в один із найвідоміших рок-гуртів світу. За пів століття склад не змінився: усі четверо залишаються разом.

U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі фото 3
фото: U2

U2 готують новий альбом

Ювілейний концерт збігся з оголошенням нової платівки. Carnaval De Luz вийде 13 листопада 2026 року. Це 16-й студійний альбом гурту та перший із новим матеріалом за дев'ять років, повідомили на офіційному сайті U2. До нього увійдуть 12 композицій, а другий трек, Silencio, гурт опублікував 24 вересня.

Завершальний трек Torn – дует Боно з американською співачкою Доллі Партон, яка померла 25 серпня у віці 80 років. За словами гурту, це її останній записаний вокал. Над альбомом працювали продюсер Jacknife Lee і Браян Іно, який співавторував три композиції. До створення однієї з пісень долучився діджей Мартін Гаррікс, а в титрах треку The Mirror Maker зазначена співачка Rosalía.

Разом із двома мініальбомами Days of Ash та Easter Lily, які вийшли цьогоріч, гурт випустить 24 нові пісні за рік.

Нагорода й український контекст

Ювілейний рік приніс U2 ще одну відзнаку: організація MusiCares назвала гурт «Людьми року» 2027. Нагороду вручать 5 лютого 2027 року в Лос-Анджелесі, за два дні до церемонії «Греммі».

Боно давно підтримує Україну. У травні 2025 року він пройшов червоною доріжкою Каннського кінофестивалю з військовими «Культурних сил» і подякував ЗСУ за захист свободи Європи. Пісня Yours Eternally з мініальбому Days of Ash, за даними українських медіа, з'явилася після знайомства Боно та The Edge з фронтменом «Антитіл» Тарасом Тополею.

Нагадаємо, у травні 2022 року Боно й The Edge виступили на станції київського метро «Хрещатик». До них приєднався Тарас Тополя, а запросив музикантів президент Зеленський.

Читайте також:

Теги: історія Ірландія концерт Тарас Тополя Ґреммі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року День шахтаря відзначають 30 серпня
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 03:59
Людський зуб із Ябланиці, який археологи ідентифікували як давню прикрасу
У Сербії знайдено 6500-річний кулон із людського зуба
26 серпня, 08:46
Тетяна Бережна підписала шість наказів про переможців «Тисячовесни»
Бережна фіналізувала «Тисячовесну»: список переможців
29 серпня, 01:54
Творчість Миколи Бровченка добре знайома українцям
Секрети створення хіта: легендарний поет-пісняр презентує у Києві концерт-розгадку «Тишком-нишком»
3 вересня, 19:15
Гробниця була вкрита різноманітними ієрогліфами
У Єгипті археологи натрапили на незвичну гробницю чиновника часів фараонів (фото)
7 вересня, 18:31
Для Лондона така координація стала новим політичним викликом
Шотландія, Уельс і Північна Ірландія готують план виходу зі складу Британії
14 вересня, 04:20
Цього вечора «Полуднева спека» прозвучала вже не як пісня, нерозривно пов’язана з її колишнім виконавцем, а як твір, якому дали нове аранжування та нове життя
Легендарна «Полуднева спека» повернулася до українців в особливому звучанні
19 вересня, 11:22
Про свою спробу долучитися до тероборони дипломат не розповідав найближчим людям
«Ні дружина, ні син не знають, як я записувався в тероборону». 86-річний експосол відкрив давню таємницю
23 вересня, 02:27
Творча зустріч зі скульпторкою Алісою Забой у Київській картинній галереї
Куди сходити у Києві 21-27 вересня: дайджест культурних подій
19 вересня, 19:02

Шоу-біз

U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі
U2 відзначили 50-річчя гурту концертом у рідній школі
Переможець «Євробачення-2021» одружився в Італії
Переможець «Євробачення-2021» одружився в Італії
Відома українська журналістка розповіла, як Сосєдов «віддячив» Україні
Відома українська журналістка розповіла, як Сосєдов «віддячив» Україні
Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі
Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі
Алла Пугачова з донькою показалася на концерті екссоліста Modern Talking (фото)
Алла Пугачова з донькою показалася на концерті екссоліста Modern Talking (фото)
Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото)
Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2026
66K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua