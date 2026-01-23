Головна Світ Політика
Палата представників провалила спробу обмежити військові повноваження Трампа у Венесуелі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Палата представників провалила спробу обмежити військові повноваження Трампа у Венесуелі
Пропозиція передбачала, що президент не зможе розгортати військові сили США у Венесуелі або проти неї без явної згоди Конгресу
Демократи наполягали, що рішення має бути за Конгресом, адже саме він, за Конституцією США, має право оголошувати війну та контролювати розгортання американських військ

Палата представників Конгресу США відхилила двопартійну резолюцію, яка мала на меті обмежити повноваження президента Дональда Трампа щодо подальших військових дій у Венесуелі без схвалення Конгресу. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Резолюція, запропонована законодавцями з обох партій, демократами Джимом Макговерном та Хоакіном Кастро, а також республіканцем Томасом Массі, провалилася, і через відсутність більшості була відхилена.

Деякі республіканці, зокрема Массі та Дон Бейкон, приєдналися до демократів і підтримали резолюцію, але цього виявилося недостатньо для її ухвалення.

Пропозиція передбачала, що президент не зможе розгортати військові сили США у Венесуелі або проти неї без явної згоди Конгресу, або через формальну декларацію війни, або шляхом спеціального законодавчого дозволу.

Законодавці-опоненти вказували, що нині у Венесуелі немає американських сухопутних підрозділів, і тому подібні обмеження нібито неактуальні.

Демократи наполягали, що рішення має бути за Конгресом, адже саме він, за Конституцією США, має право оголошувати війну та контролювати розгортання американських військ.

Раніше Сенат США заблокував резолюцію, яка мала обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа щодо дій у Венесуелі. Рішення стало можливим після того, як два ключові республіканські сенатори, а саме Джош Хоулі (Міссурі) та Тодд Янг (Індіана) несподівано змінили свою позицію, підтримавши Білий дім. 

Теги: військові Венесуела Сенат США

