Полякова відреагувала на хейт через скандал в Юрмалі

Полякова видалила соцмережу, де її розкритикували

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала хейт у свій бік після своєї появи на міжнародному фестивалі співачки Лайми Вайкуле в Юрмалі (Латвія). Виконавиця показалася в компанії росіянина Сергія Григор’єва-Апполонова, що обурило українців. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Коментар Олі Полякової щодо критики через її участь у фестивалі Лайми Вайкуле був лаконічним. Зокрема, вона порадила хейтерам самим «копирсатися» у своїх обговореннях.

фото: скриншот Instagram/polyakovamusic

До того ж зірка заявила, що видалила соцмережу Threads, де її обговорювали та критикували. Зокрема, на цій платформі українці дискутують на різні теми, скандали тощо. «Видалила Threads. Копирсайтеся самі в своєму гі*ні», – написала Полякова, доповнивши коментар емодзі, що сміються. Цю сторис зірка опублікувала з піснею «Зає**ло!» зі свого нового проєкту The Nogi.

Полякова заявила, що видалила соцмережу Threads, однак її акаунт дійсний фото: скриншот Threads

Водночас акаунт Олі Полякової досі дійсний у Threads, а останні публікації датуються 28 липня. Тож, імовірно, вона лише видалила застосунок зі свого телефону.

Як розповідав «Главком», співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучного обговорення під час міжнародного фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Латвії. Причиною хвилі критики став ролик, у якому артистка з’явилася разом із музикантом Grey Wiese (Сергієм Григор’євим-Апполоновим). Відео опублікували на офіційній сторінці фестивалю в Instagram. На кадрах Полякова та співак ідуть коридором, усміхаються й тримаються за руки під музичний супровід.

Оля Полякова та Сергій Григор’єв-Апполонов фото: скриншот Іnstagram.com/laimafestival

До слова, Сергій Григор’єв-Апполонов є родичем соліста гурту «Іванушки International» Андрія Григор’єва-Апполонова. Він народився в Саратові й розвиває музичну кар’єру під псевдонімом Grey Wiese. Товаришує зі скандальним блогером з України Ігорем Синяком, який переїхав із Краматорська за кордон і володіє паспортом РФ. У 2018 році разом із Андрієм Григор’євим-Апполоновим-молодшим створив гурт AppolonovGang, який виступав у Росії. Уже тривалий час артист проживає між Німеччиною та Францією. Після початку повномасштабної війни він неодноразово робив загальні заяви про мир, однак уникав чіткого визнання Росії країною-агресоркою.

Також повідомлялося, що Потап і Настя Каменських виступили на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Українці обурилися появою артистів на заході та розкритикували зірок. Каменських і Потап заспівали у Латвії російською мовою свої старі пісні, а також жодного разу не згадали про війну в Україні. На сцені в Юрмалі прозвучали такі їхні хіти, як «У нас на районе», «У мамы», «Все пучком», «Не пара», «Чумачечая весна» та інші.