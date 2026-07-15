Полякова натрапила на хейт через фото в ТСК: подробиці

Українці розкритикували артистку через зовнішність

Оля Полякова опинилася в центрі обговорень після свого виступу на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради. Виконавицю розкритикували за її зовнішній вигляд на одному з кадрів її виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Threads.

Українці розкритикували зовнішній вигляд Олі Полякової

На фото, що стало темою для критики в бік Олі Полякової, вона зображена без цифрових фільтрів, що й підмітили користувачі. «Без фільтрів, уколів і підтяжок людина виглядає ось так», – йдеться в дописі.

фото: скриншот Threads

Дехто з коментаторів зауважив, що навіть не знає Полякову та не слухає її пісні. Інші ж змінили тему хейту та заявили, що артистка не має голосу:

«А хто це?»

«Як добре, що я її не знаю, не слухаю і не впізнаю».

«У неї немає голосу! Ще й шепеляє і в ніс співає».

Зірки стали на захист Полякової

Водночас інші користувачі та зірки виступили проти негативних слів про зовнішній вигляд артистки. Вони наголосили на тому, що авторка допису обрала кадр, де на зірку погано падає світло та обрано невдалий ракурс:

«Подібні пости зазвичай пишуть жаби», – написав бойовий медик із позивним Віцик.

фото: скриншот Threads

«При поганому світлі всі виглядають як не в реальному житті. Полякова виглядає в реалі дуже добре, навіть краще, ніж вам хотілося б», – зазначила психологиня Наталія Холоденко.

фото: скриншот Threads

«Цікаво, з якою метою ви опублікували це фото? Очевидно, невдалий ракурс, світло. Яка ціль? Обісрати? Самоствердитися таким чином? Чи, може, якесь полегшення відчуваєте?» – написала ведуча Валерія Крук.

фото: скриншот Threads

«Фу! Який мерзенний пост!!! Дай Боже, щоб ви так виглядали у свої 47! Усі знають, що таке ракурс, освітлення. В Олі шикарне, красиве обличчя, шкіра, контури! Повірте мені, я бачив Олю без макіяжу не раз», – зауважив візажист Єгор Андрюшин.

Інші користувачі також підтримали співачку, зауваживши, що вона добре виглядає на свій вік:

«Поляковій під 50 років) Прекрасно виглядає. Я вже мовчу про те, яку ахірєнну фігуру вона має».

фото: скриншот Threads

«Дай Боже мені мати такий прекрасний вигляд у 47 років».

фото: скриншот Threads

«Чудово виглядає, як жива людина».

«Старість – це не злочин». Полякова відповіла хейтерам

фото: скриншот Оля Полякова/Facebook

Оля Полякова не пропустила хейт у свій бік та відповіла своїм критикам, зокрема авторці допису, яка поширила її фото. За словами співачки, світло на її фото дійсно погане. Вона зауважила, що всі жінки є прекрасними.

«В****лася? Полегшало? Ну слава Богу) Дєвачки, ви всі прєкрасніі! Світло говно! Але краса в очах того, хто дивиться!» – написала зірка.

фото: скриншот Threads

Згодом виконавиця записала відео, де висловилася про своє старіння та хейт. Вона зауважила, що її обличчя та вона сама змінюються й нагадала, що їй 47 років. Однак головний меседж відео співачки полягав у тому, що старіння – це нормально та не привід для образ.

«Дорогенькі мої. Старість – не образа, вік – не привід для цькування. І жодна жінка не повинна виправдовуватися за те, що живе, дорослішає і змінюється», – підписала своє відео зірка.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова взяла участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Нардеп та голова ТСК Олексій Гончаренко запропонував співачці розглянути питання з відмовою Олі Поляковій в участі у нацвідборі на пісенний конкурс «Євробачення».

Напередодні, нардеп Олексій Гончаренко запросив українську співачку Олю Полякову на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.