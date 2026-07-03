Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Казахстан почав віддалятися від РФ?
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Росіяни вже не можуть запропонувати якісну транзитну послугу

Казахстан віддаляється від РФ? На минулому тижні українців порадував Казахстан.

По-перше, в Казахстані засумнівалися у своїх можливостях збільшити в цьому році транзит нафти з РФ до Китаю до 12,5 млн тонн. Такі заяви казахських чиновників погано поєднувались з бажанням РФ наростити експорт своєї нафти до КНР.

Дійсно, через українські удари експорт нафти з Казахстану до Європи дещо уповільнився. Через війну, яку затіяв Путін, росіяни вже не можуть запропонувати Казахстану якісну транзитну послугу.

Тож виникає питання: а навіщо Казахстану транспортувати нафту до Європи, якщо йому простіше, ближче і дешевше продавати свою нафту КНР.

По-друге, влада Казахстану пообіцяла (потім публічно відхрестилась, потім знову пообіцяла) РФ 50 тисяч тонн бензину для пом’якшення паливної кризи.

За даними Reuters, РФ намагалась вести неофіційні перемовини з урядом Казахстану про постачання палива. Влада Казахстану після публікації Reuters заявила, що ніяких офіційних запитів від РФ не отримувала.

Втім потім з’явилась інформація, що все ж таки бензин піде у РФ як гуманітарна допомога. Але 50 тис. тонн бензину – це приблизно обсяг внутрішнього споживання палива у РФ за одну добу.

Нагадаю, що 6 травня 2026 року Міністерство енергетики Казахстану продовжило заборону на вивезення з території республіки бензину, дизпалива та окремих видів нафтопродуктів до 21 листопада 2026 року.

У Казахстані просто немає фізично надлишків пального, щоб забезпечувати РФ, хіба що на півдня, раз на квартал.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Казахстан бензин АЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Росія втрачає до 35 тисяч військових щомісяця
Зеленський оцінив результати російського наступу у травні
3 червня, 19:54
Паливний колапс у РФ дістався авіації
Росія запровадила жорсткі обмеження на заправку літаків
12 червня, 17:39
Російську столицю затягує димом після атаки українських безпілотників
«Москва, а в нас війна!» Росіян накрила істерика після масованої атаки 
18 червня, 10:33
Підприємство входить до виробничих ланцюгів, пов'язаних із забезпеченням військових потреб Росії
Ракети атакували завод мікроелектроніки у Воронежі. Чим важливе підприємство
22 червня, 12:45
Регіональна влада РФ відмовляється вмикати сирени під час тривоги: причина
Регіональна влада РФ відмовляється вмикати сирени під час тривоги: причина
22 червня, 19:11
За словами Сікорського, опір України цього року почав переламати хід війни на користь Києва
Міністр закордонних справ Польщі зробив важливу заяву про війну в Україні
27 червня, 15:37
Росія одночасно атакувала кілька районів Харкова
Росія завдала масованого удару КАБами по Харкову
1 липня, 17:09
Армія РФ захопила лише 30 кв. км за місяць
Росія встановила новий антирекорд за темпами наступу
Вчора, 13:15
Жиліна отримала від Федерації фігурного катання на ковзанах Росії відкріплення для виступу за Азербайджан.
Перспективна фігуристка відмовилася від громадянства Росії
Вчора, 15:36

Віталій Шапран

Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали
Росія втрачає ще одного союзника? Перші сигнали
Падіння цін на нафту штовхає Росію до економічної катастрофи
Падіння цін на нафту штовхає Росію до економічної катастрофи
Чому мир на Близькому Сході знову відкладається і до чого тут Росія
Чому мир на Близькому Сході знову відкладається і до чого тут Росія
Податкова реформа у РФ провалилась: попереду неприємний сценарій
Податкова реформа у РФ провалилась: попереду неприємний сценарій
Нафта дорожчає, а дефіцит бюджету РФ зростає: що сталося
Нафта дорожчає, а дефіцит бюджету РФ зростає: що сталося
США і санкції проти РФ: де межа інтересів?
США і санкції проти РФ: де межа інтересів?

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua