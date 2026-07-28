Скандальний репер P. Diddy влаштував бійку у в'язниці

P. Diddy може втратити право на дострокове звільнення з в'язниці

Американський репер P. Diddy, який ув’язнений за схиляння до проституції та незаконне транспортування людей, побився з в’язнем. За бійку музикант отримав покарання. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

P. Diddy, справжнє ім’я якого Шон Комбс, побився з іншим в’язнем. Ув'язнений нібито образив репера, що закінчилося жорстокою бійкою. Охорона вчасно втрутилася та розборонила засуджених.

До цього інциденту Шон Комбс мав певні привілеї у в’язниці. Однак після бійки його помістили в одиночну камеру. До того ж є ймовірність, що тепер його термін не скоротять через неналежну поведінку. Дострокове звільнення Комбса тепер також під питанням.

Репер P. Diddy може втратити право на дострокове звільнення з в'язниці через бійку фото з відкритих джерел

Нині P. Diddy має право лише на одне відвідування на тиждень. Водночас він має щоденний огляд тюремного лікаря, навіть якщо ці дні припадають на вихідні чи свята. До слова, як повідомляли західні ЗМІ, P. Diddy сподівався, що президент США Дональд Трамп може його помилувати. Це мало б статися на 250-річчя Америки, однак репер не отримав помилування.

Як писав «Главком», президент США Дональд Трамп підтвердив, що репер та продюсер Шон Комбс на псевдо P. Diddy дійсно звертався до нього з проханням про президентське помилування після вироку за скандальні секс-вечірки.

До слова, торік відомий американський репер Шон Комбс, більш відомий як P. Diddy, пережив замах на життя у в’язниці, де він наразі перебуває під вартою.

Зазначимо, американського репера та продюсера Шона Комбса, відомого під псевдонімами P. Diddy, Puff Daddy та Diddy, засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення. Вирок пов'язаний зі звинуваченнями у схилянні до проституції та незаконному транспортуванні.