Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Скандальний репер P. Diddy влаштував бійку у в'язниці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Шон Комбс просив Дональда Трампа про помилування
фото з відкритих джерел

P. Diddy може втратити право на дострокове звільнення з в'язниці

Американський репер P. Diddy, який ув’язнений за схиляння до проституції та незаконне транспортування людей, побився з в’язнем. За бійку музикант отримав покарання. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

P. Diddy, справжнє ім’я якого Шон Комбс, побився з іншим в’язнем. Ув'язнений нібито образив репера, що закінчилося жорстокою бійкою. Охорона вчасно втрутилася та розборонила засуджених.

До цього інциденту Шон Комбс мав певні привілеї у в’язниці. Однак після бійки його помістили в одиночну камеру. До того ж є ймовірність, що тепер його термін не скоротять через неналежну поведінку. Дострокове звільнення Комбса тепер також під питанням.

Репер P. Diddy може втратити право на дострокове звільнення з в'язниці через бійку
Репер P. Diddy може втратити право на дострокове звільнення з в'язниці через бійку
фото з відкритих джерел

Нині P. Diddy має право лише на одне відвідування на тиждень. Водночас він має щоденний огляд тюремного лікаря, навіть якщо ці дні припадають на вихідні чи свята. До слова, як повідомляли західні ЗМІ, P. Diddy сподівався, що президент США Дональд Трамп може його помилувати. Це мало б статися на 250-річчя Америки, однак репер не отримав помилування.

Як писав «Главком», президент США Дональд Трамп підтвердив, що репер та продюсер Шон Комбс на псевдо P. Diddy дійсно звертався до нього з проханням про президентське помилування після вироку за скандальні секс-вечірки.

До слова, торік відомий американський репер Шон Комбс, більш відомий як P. Diddy, пережив замах на життя у в’язниці, де він наразі перебуває під вартою.

Зазначимо, американського репера та продюсера Шона Комбса, відомого під псевдонімами P. Diddy, Puff Daddy та Diddy, засудили до чотирьох років і двох місяців тюремного ув'язнення. Вирок пов'язаний зі звинуваченнями у схилянні до проституції та незаконному транспортуванні.

Читайте також:

Теги: музикант США в'язниця суд бійка секс кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед переваг США блогерка також згадує місцеву природу
Америка чи Європа? Українка розповіла, де насправді комфортніше жити
26 липня, 18:15
Гендиректор Микола Андріяш та його заступник Руслан Кучинський перебуватимуть під вартою 60 діб без права на заставу
Суд заарештував керівників оборонного підприємства після трагедії у Вишневому
17 липня, 19:40
Ліндсі Грем ніколи не був класичним законодавцем-дипломатом
Останній яструб Америки
13 липня, 10:10
Приміщення Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
На Хмельниччині вчитель побив 11-річного учня через сувенірний ніж
12 липня, 16:40
Британський музикант присвятив українцям традиційне виконання пісні «Rhythm of My Heart»
Род Стюарт присвятив пісню українцям на тлі масованих ударів РФ
6 липня, 02:27
Друкарі виготовили цю партію документів у період з 16 по 19 липня 1776 року
Волонтер випадково знайшов рідкісний примірник Декларації незалежності США
5 липня, 02:10
Капсулу часу America250 виготовили та запечатали в майстерні Національного інституту стандартів і технологій США
США поховали капсулу часу, яку відкриють у 2276 році 250 років
4 липня, 06:10
Тищенко відкидає звинувачення в «кришуванні» кол-центрів
«Кришування» кол-центрів. Нардепу Тищенку обрано запобіжний захід
3 липня, 15:39
До програми Пентагону з виробництва FPV-дронів залучили технології з України
Forbes: Українські технології допоможуть створити дешеві рої дронів для Пентагону
2 липня, 01:01

Шоу-біз

Потап і Каменських повідомили, коли приїдуть з концертом до Києва
Потап і Каменських повідомили, коли приїдуть з концертом до Києва
Скандальний репер P. Diddy влаштував бійку у в'язниці
Скандальний репер P. Diddy влаштував бійку у в'язниці
Сергій Притула показав рідкісне фото старшої доньки
Сергій Притула показав рідкісне фото старшої доньки
«Не можу стримати емоцій». Ольга Сумська зізналася, як переживає масовані атаки Києва
«Не можу стримати емоцій». Ольга Сумська зізналася, як переживає масовані атаки Києва
Український співак пояснив, чому вступ в ЄС шкідливий
Український співак пояснив, чому вступ в ЄС шкідливий
Меган Маркл попросила не називати її одним словом
Меган Маркл попросила не називати її одним словом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua