Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову

Трамп, відхилившись від заздалегідь підготовленого тексту, пожартував, що «не всім» у Вашингтоні подобався Грем

Президент США Дональд Трамп розпочав свою промову на похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Сьогодні ми зібралися, сповнені найглибшої вдячності та найглибшого смутку, щоб вшанувати улюбленого друга, відданого брата, шанованого державного діяча, гіганта Сенату Сполучених Штатів та справжнього американця, який покинув нас занадто рано», – сказав американський лідер.

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

фото: Reuters

Трамп розповів про довгу кар’єру Грема в Конгресі. «Протягом понад 30 років у цьому Капітолії не відбувалося нічого важливого, про що б не знав Ліндсі Грем», – додав він.

Зокрема, американський лідер назвав Грема великим захисником Верховного суду США, оцінивши його роль у підтримці кандидатури Бретта Кавано. Трамп висунув Кавано на посаду у Верховному суді, попри звинувачення у сексуальному насильстві, які пролунали на його адресу.

Грем під час голосування щодо призначення Кавано у Вашингтоні фото: Reuters

У своїй промові на похоронах Трамп, відхилившись від заздалегідь підготовленого тексту, пожартував, що «не всім» у Вашингтоні подобався Грем. «Незалежно від того, наскільки напруженою ставала ситуація у Вашингтоні, практично всім – і республіканцям, і демократам – подобався Ліндсі. Ну, не всім, але так звучить краще. Не всім», – зауважив він, викликавши сміх у натовпі.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Він був одним із найактивніших прихильників України в Конгресі США та неодноразово закликав до посилення санкційного тиску на Росію.

Так, за декілька годин до смерті Грем провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої йшлося про Україну, санкції проти Росії та ситуацію навколо Ірану. Після дзвінка сенатор поскаржився на погане самопочуття, але вирішив відкласти візит до лікарів до ранку.

До слова, офіс головного судово-медичного експерта округу Колумбія оприлюднив попередні результати експертизи щодо причин смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема.