Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову
Трамп у Національному соборі Вашингтона 28 липня
фото: Reuters

Трамп, відхилившись від заздалегідь підготовленого тексту, пожартував, що «не всім» у Вашингтоні подобався Грем

Президент США Дональд Трамп розпочав свою промову на похороні сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Сьогодні ми зібралися, сповнені найглибшої вдячності та найглибшого смутку, щоб вшанувати улюбленого друга, відданого брата, шанованого державного діяча, гіганта Сенату Сполучених Штатів та справжнього американця, який покинув нас занадто рано», – сказав американський лідер.

Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову фото 1
фото: Reuters
Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову фото 2
фото: Reuters
Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову фото 3
фото: Reuters
Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову фото 4
фото: Reuters

Трамп розповів про довгу кар’єру Грема в Конгресі. «Протягом понад 30 років у цьому Капітолії не відбувалося нічого важливого, про що б не знав Ліндсі Грем», – додав він.

Зокрема, американський лідер назвав Грема великим захисником Верховного суду США, оцінивши його роль у підтримці кандидатури Бретта Кавано. Трамп висунув Кавано на посаду у Верховному суді, попри звинувачення у сексуальному насильстві, які пролунали на його адресу.

Грем під час голосування щодо призначення Кавано у Вашингтоні
Грем під час голосування щодо призначення Кавано у Вашингтоні
фото: Reuters

У своїй промові на похоронах Трамп, відхилившись від заздалегідь підготовленого тексту, пожартував, що «не всім» у Вашингтоні подобався Грем. «Незалежно від того, наскільки напруженою ставала ситуація у Вашингтоні, практично всім – і республіканцям, і демократам – подобався Ліндсі. Ну, не всім, але так звучить краще. Не всім», – зауважив він, викликавши сміх у натовпі.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після короткочасної раптової хвороби. Він був одним із найактивніших прихильників України в Конгресі США та неодноразово закликав до посилення санкційного тиску на Росію.

Так, за декілька годин до смерті Грем провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої йшлося про Україну, санкції проти Росії та ситуацію навколо Ірану. Після дзвінка сенатор поскаржився на погане самопочуття, але вирішив відкласти візит до лікарів до ранку.

До слова, офіс головного судово-медичного експерта округу Колумбія оприлюднив попередні результати експертизи щодо причин смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші готові українські ракети Patriot фізично зможуть з'явитися не раніше ніж за кілька років
Виробництво Patriot в Україні: головний виклик ще попереду
10 липня, 11:55
Енн Марі Карузо з донькою Шейлою Марі Карузо-Ротфусс відвідують сімейний центр Eastside Family
«Ніколи не зупиняйтеся». 100-річна американка назвала три секрети довголіття
11 липня, 03:00
Джанні Інфантіно намагається відвести Трампа від збірної Іспанії
Трамп «вкрав» перемогу Іспанії у фіналі Чемпіонату світу з футболу: курйозне фото
20 липня, 11:29
Позов стосується функцій Instagram, які можуть сприяти формуванню залежності у підлітків
Пастка для дітей: Цукерберга тягнуть до суду через залежність від Instagram
21 липня, 07:21
Збірна Аргентини оформила неймовірний камбек в матчі з Єгиптом
Норвезький Рембо, диво Аргентини, розпач «Ацтеки». Підсумки 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
8 липня, 12:18
Через урізання допомоги США та Британією Україні загрожує нова епідемія ВІЛ
Україна та світ опинилися під загрозою нової епідемії ВІЛ
9 липня, 03:51
Після голу Лукаку бельгійці станцювали у стилі американського президента
Збірна Бельгії «танцем Трампа» відсвяткувала перемогу над США на Чемпіонаті світу
7 липня, 11:11
Американська блогерка Лора Лумер під час візиту на енергетичний об'єкт ДТЕК у Київській області
Лора Лумер відвідала відновлену після ракетного удару підстанцію на Київщині
Сьогодні, 08:35
Трамп спершу зустрінеться із Зеленським, а потім із Нетаньяху
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у США
Сьогодні, 06:50

Соціум

Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову
Прощання з сенатором Гремом. Трамп виголосив промову
Росіяни кинулися шукати житло у Вірменії на тлі повідомлень про мобілізацію
Росіяни кинулися шукати житло у Вірменії на тлі повідомлень про мобілізацію
У Румунії тисячі медиків оголосили страйк
У Румунії тисячі медиків оголосили страйк
Найбільша авіакомпанія Туреччини відновить польоти до Мінська вперше з лютого 2022 року
Найбільша авіакомпанія Туреччини відновить польоти до Мінська вперше з лютого 2022 року
Італієць 20 років водив туристів до «давнього амфітеатру», який сам збудував
Італієць 20 років водив туристів до «давнього амфітеатру», який сам збудував
В Японії стався потужний землетрус: є руйнування і десятки постраждалих
В Японії стався потужний землетрус: є руйнування і десятки постраждалих

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua