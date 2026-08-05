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Памела Андерсон зізналася, на чому заощаджує найбільше

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Памела Андерсон: «Мені його більш ніж вистачить, щоб прожити решту життя»
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон розповіла, куди витрачає своє гроші

Канадсько-американська акторка Памела Андерсон розповіла, як вона керує своїми фінансами та від яких витрат відмовляється. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю зірки журналу Harper’s Bazaar.

За словами Памели Андерсон, вона наразі інвестує у своє житло та улюблений сад. Вона витрачає чимало грошей на догляд за рослинами та городом, а також на облаштування своїх будинків. «Я, мабуть, витрачаю занадто багато грошей на свої будинки та сади», – сказала актриса. Наприклад, нещодавно Андерсон придбала стару вантажівку та нову хвіртку для саду.

Памела Андерсон зізналася, на чому заощаджує найбільше
Памела Андерсон зізналася, на чому заощаджує найбільше
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

Однак є певні речі, на які 59-річна зірка не витрачає й копійки – це одяг. Памела Андерсон розповідає, що наразі її гардероб настільки переповнений, що вона взагалі може не купувати нового одягу. «Я відмовляюся витрачати гроші на одяг. У мене його занадто багато. Мені його більш ніж вистачить, щоб прожити решту життя», – сказала вона.

Памела Андерсон зізналася, що з одягу носила б до кінця життя
Памела Андерсон зізналася, що з одягу носила б до кінця життя
фото: Іnstagram.com/pamelaanderson

До того ж останнім часом акторка надає перевагу звичайному одягу та відмовляється від макіяжу, навіть для публічних заходів. Андерсон зізналася, що носила б до кінця життя. «Якби мені довелося носити лише один одяг до кінця життя, я була б босоніж у білій лляній сукні, без макіяжу. Саме так я одягнена зараз», – відповіла вона.

Як розповідав «Главком», канадсько-американська акторка Памела Андерсон вразила своїх шанувальників незвичним захопленням. Вона вирощує на своїй ділянці овочі, гарбузи, соняшники, квіти тощо. Памела Андерсон давно займається садівництвом. Зірка часто опубліковує у мережі свій сад та город, який вона створила у будинку своєї бабусі, подалі від міської метушні.

До слова, Памела Андерсон свідомо перестала фарбуватися. Для зірки, яка десятиліттями підкреслювала свою вроду макіяжем, було дуже незвично відмовитися від цього процесу. Однак смерть візажистки наштовхнула її на роздуми. Проте це не єдина причина таких разючих змін.

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Теги: акторка США гроші одяг

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