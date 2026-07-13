Повернення легендарного Андрія Жолдака в Україну завершилося провалом. Актор Хостікоєв пояснив причину

Минулого року Жолдак на сцені Театру Лесі Українки в Києві представив свою виставу «Дім»

Український театральний режисер Андрій Жолдак торік, вперше за останні 20 років, повернувся на українську сцену з новою виставою. Народний артист України, актор Анатолій Хостікоєв прокоментував постановку Жолдака в інтерв’ю «Главкому» та пояснив, чому вона стала провальною.

Анатолій Хостікоєв розповів, що відвідав виставу Андрія Жолдака «Дім», поставлену в Театрі Лесі Українки. За його словами, режисер має інакше сприйняття подій в Україні, адже він багато років живе у Німеччині.

На думку Хостікоєва, вистава була гарною, однак не мала зв’язку з нинішньою Україною. «Так, дивився всі чотири з половиною години. Я все це проходив і бачив щасливих акторів, хоча їм було не просто – у них були побиті руки та ноги. У нього не просто свій світ, у нього свій всесвіт. Але в нас його не будуть сприймати. Він довго не жив тут, в Україні, тому в нього інше сприйняття. Він зробив цю виставу українською, але вона втратила зв’язок з Україною. Хоча вона дуже талановита», – вважає актор.

В основі сюжету вистави Андрія Жолдака «Дім» – історія кількох поколінь однієї родини, які мають пройти випробування миром і війною, щоб знайти свій дім фото: glavcom.ua

Також Анатолій Хостікоєв пояснив, що відсутність Жолдака є втратою для українського мистецтва, але вона також відкрила нові можливості для молодих митців. «Можу сказати, що втрата. Але не можу сказати, що відсутність таких, як Жолдак, – втрата для України. З’являється багато молодих талановитих режисерів, які заявляють про себе на рівні з ним», – зазначив народний артист.

Режисер Андрій Жолдак з 2006 року проживає в Німеччині фото: Sota Cinema Group

Однак для Анатолія Хостікоєва Андрій Жолдак є видатним режисером. Тож актор відзначив його талант та професіоналізм. «Але Жолдак – це історія і величина. Особисто я йому завдячую, принаймні, за такі вистави як «Кармен» та «Швейк». Шкода, що «Три сестри» мало хто бачив! Які там акторські роботи! Яка там унікальна сцена прощання в Наталі (Сумської) та Степана Олексенка. Це потрібно показувати молодим акторам та режисерам. Це – Жолдак, він вміє працювати з акторами. Не всі його люблять та поважають, але він унікальна людина та режисер», – додав він.

Як розповідав «Главком» , торік український режисер Андрій Жолдак, відомий своєю провокативною та неординарною творчістю, після багаторічного проживання за кордоном повернувся на Батьківщину, щоб поставити на київській сцені виставу «Дім» в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.

Вистава «Дім» була поставлена за однойменною п’єсою, яку Жолдак написав сам. В основі сюжету – історія кількох поколінь однієї родини, які мають пройти випробування миром і війною, щоб знайти свій дім.