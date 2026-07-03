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Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Росіяни знищили житлові будинки у Києві під час нічної атаки 2 липня
колаж: glavcom.ua

Родина сусідів ведучої загинула через російську атаку на Київ

Українська телеведуча Тала Калатай показала наслідки російського удару по будинку своєї мами в Києві. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Калатай у Facebook.

Будинок Тали Калатай, де пройшло її дитинство, вщент знищили росіяни. За словами ведучої, саме в цьому місці зростали онуки її мами, а вона любила приймати гостей удома, та нині він непридатний для проживання.

«Будинок мами. У якому вона так любила приймати гостей. У якому росли її онуки. Який вона збудувала сама, як спадок. Щоб у ньому жили наступні покоління. Але потвори вирішили інакше», – написала зірка.

Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами
Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами
фото: Tala Kalatay/Facebook

На фото, які опублікувала Калатай, можна побачити понівечені будинки, від деяких залишилися лише руїни.

Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами
Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами
фото: Tala Kalatay/Facebook

Унаслідок удару по будинку мами ведучої та її сусідів загинула родина. Тала Калатай розповіла, що в дитинстві товаришувала з хлопчиком із сусідської родини та виросла разом із ним.

Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами фото 1
фото: Tala Kalatay/Facebook

«Перед маминим будинком був будинок наших сусідів. З Юрою ми виросли разом. Я навіть памʼятаю запах того будинку, коли ми малими там гралися. Росіяни вбили цю родину. Будинку наче не було. Я дивлюсь, і мій мозок відмовляється в це вірити», – зізналася жінка.

Як розповідав «Главком», мати української ведучої та акторки Тали Калатай опинилася під завалами будинку, зруйнованого росіянами під час атаки на Київ у ніч на 2 липня. Вранці Тала Калатай опублікувала допис, де повідомила, що її маму дістали з-під завалів. Жінка ховалася від обстрілу в погребі. За словами Калатай, її мама востаннє спускалася в погріб на початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, російські терористи зруйнували будинок українського режисера Олега Чорного та його дружини, директорки кінотеатру «Ліра» Ірини Плехової під час атаки на Київ в ніч проти 2 липня. Уночі Ірина Плехова повідомила, що їй із чоловіком вдалося врятуватися, однак після влучання їхній будинок охопила пожежа.

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Теги: Київ будинок мама телеведуча ракетна атака

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