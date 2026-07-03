Родина сусідів ведучої загинула через російську атаку на Київ

Українська телеведуча Тала Калатай показала наслідки російського удару по будинку своєї мами в Києві. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Калатай у Facebook.

Будинок Тали Калатай, де пройшло її дитинство, вщент знищили росіяни. За словами ведучої, саме в цьому місці зростали онуки її мами, а вона любила приймати гостей удома, та нині він непридатний для проживання.

«Будинок мами. У якому вона так любила приймати гостей. У якому росли її онуки. Який вона збудувала сама, як спадок. Щоб у ньому жили наступні покоління. Але потвори вирішили інакше», – написала зірка.

Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами фото: Tala Kalatay/Facebook

На фото, які опублікувала Калатай, можна побачити понівечені будинки, від деяких залишилися лише руїни.

Ведуча Тала Калатай показала наслідки удару РФ по будинку своєї мами фото: Tala Kalatay/Facebook

Унаслідок удару по будинку мами ведучої та її сусідів загинула родина. Тала Калатай розповіла, що в дитинстві товаришувала з хлопчиком із сусідської родини та виросла разом із ним.

фото: Tala Kalatay/Facebook

«Перед маминим будинком був будинок наших сусідів. З Юрою ми виросли разом. Я навіть памʼятаю запах того будинку, коли ми малими там гралися. Росіяни вбили цю родину. Будинку наче не було. Я дивлюсь, і мій мозок відмовляється в це вірити», – зізналася жінка.

Як розповідав «Главком», мати української ведучої та акторки Тали Калатай опинилася під завалами будинку, зруйнованого росіянами під час атаки на Київ у ніч на 2 липня. Вранці Тала Калатай опублікувала допис, де повідомила, що її маму дістали з-під завалів. Жінка ховалася від обстрілу в погребі. За словами Калатай, її мама востаннє спускалася в погріб на початку повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, російські терористи зруйнували будинок українського режисера Олега Чорного та його дружини, директорки кінотеатру «Ліра» Ірини Плехової під час атаки на Київ в ніч проти 2 липня. Уночі Ірина Плехова повідомила, що їй із чоловіком вдалося врятуватися, однак після влучання їхній будинок охопила пожежа.