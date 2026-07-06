Україна зафіксувала рекордний дефіцит кадрів – Держслужба зайнятості

Київ зосередив майже третину всіх вакансій країни, а найбільше шукачів роботи – на сході та півдні

Станом на кінець червня кількість відкритих вакансій в Україні майже вдвічі перевищила число зареєстрованих безробітних – роботодавці шукали близько 235 тисяч працівників, тоді як офіційний статус безробітного мали лише 93 тисячі українців. Про це повідомила Державна служба зайнятості в коментарі ЗМІ, пише «Главком».

На одного безробітного – майже дві вакансії

Загалом станом на кінець червня 2026 року послугами Державної служби зайнятості користувалися 147 тисяч людей, із них лише 93 тисячі мали офіційний статус безробітного. Найбільше шукачів роботи наразі перебуває у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Водночас на «Єдиному порталі вакансій», який об'єднує базу Держслужби зайнятості та найбільших українських сайтів із пошуку роботи, розміщено 235 тисяч вакансій. Таким чином, на одного зареєстрованого безробітного сьогодні припадає майже дві вакансії, а загальний дефіцит кадрів становить близько 88 тисяч працівників.

Київ – абсолютний лідер за кількістю вакансій

Найбільше пропозицій роботи зосереджено в Києві, де відкрито майже третину всіх вакансій країни. Далі йдуть Львівська область (20,9 тисячі вакансій), Дніпропетровська (17,8 тисячі), Київська (15,5 тисячі), Одеська (13,7 тисячі) та Харківська область (10,5 тисячі).

Кого шукають найбільше

Найгостріший кадровий дефіцит спостерігається серед кваліфікованих робітників. За даними Держслужби зайнятості, роботодавці насамперед потребують:

електромонтерів;

слюсарів та сантехніків;

електриків;

монтерів колії;

слюсарів аварійно-відновлювальних робіт;

зварників та електрогазозварників;

автослюсарів;

водіїв.

У службі зайнятості пояснюють цей дисбаланс масштабною внутрішньою міграцією та релокацією підприємств. Через це попит на працівників зростає у відносно безпечних регіонах країни, тоді як на прифронтових територіях економічна активність, навпаки, скорочується.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що станом на початок червня три чверті українських підприємств не могли закрити всі відкриті вакансії через нестачу персоналу, а дефіцит на ринку праці, за оцінками бізнесу, сягав 4,5 млн працівників.